В Сан-Франциско ограбили полицейский участок

1 февраля рано утром 35-летний Самсон Васили-Хаджитоффи вошел в отделение полиции Северного округа, находящегося по адресу 1125 Филлмор-стрит, без каких-либо разрешения или полномочий и похитил имущество, принадлежавшее участку.

Присутствовавшие в это время полицейские попытались задержать злоумышленника, однако он оказал сопротивление, в результате чего произошла короткая борьба. В результате, Самсон Васили-Хаджитоффи был арестован и взят под стражу по обвинению в ограблении и сопротивлении аресту.

В заявление полиции нет никах подробностей о происшествии кроме приведенных выше деталей. Ранее корреспондент “Славянского Сакраменто” сообщал о пожаре на парковке полиции в Окленде. Согласно информации правоохранителей поджог случился по вине бездомных, которые занимали место рядом со стоянкой полиции города.