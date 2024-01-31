Давно известный факт – у короля российской эстрады Филиппа Киркорова есть шикарный дом в Майами, Флорида, где он часто останавливается во время поездок в Америку. Ещё в 2022 году певец, размышляя о последствиях антироссийских санкций, решил подстраховаться и вписал в документы на собственность дома фамилии своих детей.

Свой дом Киркоров приобрёл 13 лет назад в одном из наиболее престижных районов Майами-Бич Филипп, заплатив за недвижимость чуть более 4 млн долларов США. За это время его стоимость существенно возросла – сейчас виллу оценивают почти в 10 000 000 долларов. В доме 7 спален, 7 ванных комнат, бассейн, домик для прислуги и выход на гольф-поле.

Недавно журналисты в США заинтересовались одним документом. Как оказалось, Филипп провернул они любопытную сделку со своей недвижимостью: он поменял собственников своего имущества.

Российский певец, поддерживающий правительство РФ, переписал дом на детей и тётю, которая всю жизнь там жила, и лишь незначительную его часть он оставил себе. Изменения были внесены совершенно легально, на сделку артист потратил всего $10.

С начала войны в Украине Филипп Киркоров предпочитал отмалчиваться и лишь в середине апреля 2022 года выложил пост в Инстаграм с требованием освободить Виктора Медведчука, которого называют кумом Путина. Но ближе к лету он окончательно определился со своей позицией. Артист отправился на гастроли в Крым, где во время концерта воспевал оды российским военным.

Однако откровенная поддержка войны не помешала Киркорову регулярно посещать “загнивающую” Америку. Он смотрел шоу цирка дю Солей в Лас-Вегасе, позировал на пляжах Санта-Барбары, гулял по Голливуду и в Лос-Анджелесе.

Впервые о санкциях против российского певца начали говорить минувшей осенью, а зимой появилась петиция. Активисты считают, что кремлёвской звезде следует запретить въезд в Штаты. Пока эта петиция не «выстрелила», но сам факт ее наличия, видимо, заставил Киркорова занервничать.

Жители Майами не слишком рады соседству с российской звездой. Высказать свое мнение решил бывший депутат из Владивостока и Виктор Каменщиков, после начала войны в Украине бежавший в США, где попросил политическое убежище и теперь живет в Майами. По словам бывшего депутата, российский поп-король должен за все свои действия отвечать по закону.

«Нельзя просто взять человека на основании чего-то, на основании его мнения, его высказываний, даже если они вам не нравятся, его нельзя судить. Это должна быть законодательная инициатива, где мы выясняем связи, где мы чётко, открыто пишем, чтобы человек знал, что это не люди собрали подписи и решили, (это уже тоже неправильно, потому что против каждого из нас тогда можно собрать подписи). Нужно создать закон, который будет связывать власть, объяснять, в чем власть преступная и связывать людей с её действиями. Так каждый человек, в том числе пропагандисты, будут понимать, попадают ли они под закон или нет.»

Впрочем, Каменщиков признаёт, что для этого самому обществу, в том числе жителям Майами, надо активнее проявлять гражданскую позицию. А пока в этом городе люди о кремлёвских звёздах думают меньше всего.

Ранее офис Владимира Зеленского попросил власти США конфисковать дом Киркорова в Майами.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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