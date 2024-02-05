В начале февраля в Брюсселе прошел саммит Европейского союза, на котором страны-участницы приняли новую программу по финансовой помощи Украине, рассчитанную на 4 года. В последующие четыре года они рассчитывают выделить помощь на сумму в пятьдесят миллиардов евро.

Лидеры стран Евросоюза официально заявили, что для оказания помощи будут использовать средства из замороженных активов РФ.

Почти сразу после начала саммита глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в своих социальных сетях, что лидеры стран-участниц единогласно, включая Венгрию, которая еще в декабре 2023 г. не желала согласовывать подобную инициативу, утвердили программу помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года.

Итоговая декларация саммита гласит, что Киев получит 33 миллиарда в виде кредитов, а 17 миллиардов будут переданы безвозмездно.

Несмотря на утверждения программы помощи на 4 года, Евросоюз планирует ежегодно пересматривать план ее реализации, поэтому по мере необходимости могут могут вноситься изменения.

ЕС выдвинул несколько условий предоставления помощи, среди которых соблюдение Украиной демократических принципов, которые предусматривают уважение прав человека, включая права меньшинств; и строгий контроль финансирования Украины. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны-участницы разработали механизм проверки, гарантирующий разумное использование средств.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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