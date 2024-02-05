В Южной Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за урагана

Атмосферная река пролилась над Калифорний. По всему штату бушует ураган, дожди вызывают затопления, ветер валит деревья, а снег в горах заметает дороги.

Сильные дожди и даже шторм пришли во многие города Южной Kалифорнии и некоторые районы залива Сан-Франциско.

Из-за проливных дождей на юге штата и побережье ожидаются сильные наводнения, есть вероятность оползней.

К вечеру воскресенья практически все аварийные бригады были заняты восстановительными работами в пострадавших районах и спасали водителей, которые застряли в своих авто прямо на дорогах.

Повсеместно, включая крупнейший город штата – Лос-Анджелес – наблюдаются перебои с подачей электричества. Престижный район Малибу частично заблокирован из-за обрушившихся на шоссе камней.

В округе Сан-Бернардино, где я сейчас и нахожусь, a также еще 7 округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд, Сан-Диего, Сан-Луис-Обиспо, Санта-Барбара и Вентура, губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Местные чиновники предупредили население быть готовыми к потенциальным наводнениям и оползням.

А жители сообществ Форест-Фоллс и Анджелус-Оакс получили предупреждение об эвакуации, которое означает, что у них должен быть готов “тревожный чемоданчик”, чтобы в любой момент, в случае приказа об эвакуации, они могли покинуть опасную зону.

По меньшей мере три человека погибло в результате шторма.

Ожидается, что ураганная погода продлится до конца вторника, 6 февраля, после чего ситуация нормализуется.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship