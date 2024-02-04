«Такое ощущение, что мы домой приехали»: героями нашей сегодняшней истории является семья из Барнаула, Алтайского края. Они — беженцы из России. В Америку Марина с Александром и 2 детьми прибыли 15 декабря 2023 года, а в 18 декабря семья уже была в Сакраменто.

Вообще, у семейной пары четверо детей, но старший сын (ему исполнилось 23 года в марте прошлого года) был вынужден остаться в России, так как он военнообязанный. Срок действия заграничных паспортов закончился и молодой человек просто не смог его переделать, т.к. если бы он пришел за паспортом, то ему бы сразу вручили повестку.

Также у них есть старшая дочь — ей 19 лет. Сейчас девушка обучается в Словакии в университете и мечтает стать переводчиком. За границу она уехала два года назад, когда политическая обстановка была менее напряженной. Она уже успела получить вид на жительство в Европе и не планирует возвращаться на родину.

Младшая дочь Настя тоже смогла поступить на обучение в Словакию, однако в 2023 году ей отказали в выдаче визы и планы пришлось срочно менять. Второй сын, Саша, в данный момент вместе с Настей находятся рядом.

Отцу семейства Александру 49 лет. Из-за болезни он в своё время не служил и в данный момент не является военнообязанным. Вероятно, именно благодаря этим фактам у них не возникло никаких проблем на границе при выезде.

Однако семья решила покинуть Россию не из-за мобилизации, а из-за своего вероисповедания. Казалось бы: Россия — страна достаточно набожная и должна принимать любую религию, однако в Барнауле даже о православной религии люди знают не так много, не говоря уже о чём-то другом. А протестанты для них – и вовсе сектанты.

Александр лично знает пастора, который начал рассказывать своим прихожанам о том, как возникали культы вождей в Италии и разных странах, в том числе культ Гитлера в Германии. Все эти вожди говорили о том, что они являются частью уникальной нации, за которой стоит Бог. И к этому пастору нередко приходили его коллеги, чтобы убедить перестать проповедовать.

За короткий срок в России всё очень сильно изменилось. Процесс оболванивания проходил постепенно, это не случилось в мгновение ока. Достаточно вспомнить Свидетелей Иеговы, которых запретили и начали преследовать за экстремизм. По мнению Александра, в России любого неправославного могут легко занести в эту категорию.

Желание уехать из России у семейной пары возникло весной 2023 года. Изначально они сами даже не подозревали, что отправятся именно в Америку, им просто хотелось покинуть страну. Правительство начало принимать законы, которые делают жизнь людей всё хуже и хуже, поэтому Марина и Александр поняли, что для детей в РФ будущего нет.

Из-за переезда пришлось продать всё имущество, но Алтайский край – не очень богатый регион, поэтому сумму они выручили не слишком большую.

Границу переходили в Техасе. Был вариант перейти границу с помощью CBP One, им и воспользовались. Дату по приложению они не поймали, поэтому решили идти самостоятельно. На момент перехода через границу дочери Насте уже исполнилось 18, и пограничники подумывали о том, чтобы оставить её в детеншене, но в итоге они отказались от этой идеи. В остальном никаких проблем не было, и , о словам пары, персонал оказался на удивление вежливым: к семьи о них не было никаких претензий.

В Сакраменто, да и в целом в Америке, у них изначально друзей не было. Но в Мехико они познакомились с двумя семьями, тоже верующими, баптистами. За несколько дней они подружились, поэтому в итоге именно новые знакомые встретили барнаульцев в Сакраменто и в первое время они очень помогли им.

В Сакраменто им нравится, пока на их пути им встречались лишь радушные люди. В городе очень много церквей, причём совершенно разного толка – для пары это было удивительно, поэтому они чувствуют себя очень комфортно.

Пока у пары нет никаких определенных планов. Сейчас Александр и Марина постепенно адаптируются к новой жизни. Также им ещё предстоит пройти суд в марте и получить Грин-карты, а по поводу всего остального ещё неизвестно.

Пока мигранты не могут никуда устроиться официально. Чтобы работать в Америке, Марине нужно пройти обучение, потому что ее российский диплом не имеет никакой юридической силы в США. Им даже не положены никакие выплаты, т.к. документов всё ещё нет. Но они не теряют надежду, что в скором времени всё нормализуется.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship