В Сенате представили законопроект о финансировании охраны границы, помощи Украине и Израилю

Сенаторы представили законопроект на $118 млрд, сочетающий вопросы охраны границы с помощью Украине и Израилю, пишет Русская служба «Голоса Америки» совместно с AP.

В воскресенье 4 февраля сенаторы США обнародовали двухпартийный законопроект на $118 млрд, который предусматривает финансирование охраны границ США, военную помощь Украине, Израилю и другим союзникам США, передает агентство Associated Press.



Теперь законопроект должен пройти голосование в Конгрессе и выдержать скептицизм республиканцев, в том числе — спикера Палаты представителей Майка Джонсона.



Предложение может стать шансом для президента США Джо Байдена возобновить военную помощь Украине. Важность этой внешнеполитической цели разделяют лидер большинства в Сенате, сенатор-демократ Чак Шумер, и лидер республиканцев в Сенате, сенатор Митч Макконнелл. Сенат может провести голосование по этому законопроекту в ближайшие дни несмотря на противодействие со стороны консерваторов.



Поскольку Конгресс не смог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США прекратили поставки Киеву боеприпасов и ракет.



В заявлении Байдена говорится, что предложение Сената «позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защитить себя от российской агрессии». Говоря о границе, Байден отметил, что иммиграционная система сломана уже давно, и настало время ее исправить. «Это сделает нашу страну более безопасной, сделает нашу границу более надежной, позволит относиться к людям справедливо и гуманно, сохраняя возможности легальной иммиграции, что соответствует нашим национальным ценностям», — сказал Байден.

Новый законопроект также предусматривает инвестиции в оборонную промышленность США, военную помощь Израилю в размере $14 млрд, выделение почти $5 млрд союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, оказавшемуся в зоне конфликта в Украине и в секторе Газа.

После обнародования законопроекта Шумер сказал журналистам, что никогда еще не работал так тесно с Макконнеллом. Он назвал законопроект «монументальным шагом» к укреплению национальной безопасности внутри страны и за рубежом. Шумер отметил, что без помощи США Украина может пасть под натиском России и поставить под угрозу Восточную Европу.

Макконнелл в своем заявлении сказал, что Сенат должен быть «готов действовать».

«Суверенитет Америки подвергается испытанию здесь, дома, а наш авторитет испытывают на прочность воодушевленные противники по всему миру», — сказал Макконнелл. «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не решатся сами собой, и наши противники не будут ждать, пока Америка наберется решимости, чтобы ответить на них».

Пытаясь преодолеть сопротивление республиканцев Палаты представителей, Макконнелл в прошлом году настоял на том, чтобы изменения в пограничной политике были включены в пакет финансирования национальной безопасности. Законопроект должен был пересмотреть систему предоставления убежища на границе, ускорив и ужесточив ее применение, а также наделить президентов новыми полномочиями по немедленной высылке мигрантов, если власти перегружены количеством людей, обращающихся за убежищем.

В преддверии президентских выборов в США Байден и многие демократы поддержали идею строгого контроля на границах, в то время как бывший президент Дональд Трамп и его союзники раскритиковали предложенные меры как недостаточные.