Четыре года назад голоса афроамериканцев, поданные за Байдена на праймериз в этом штате, помогли ему выиграть президентскую гонку, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден одержал победу на первых праймериз Демократической партии, состоявшихся в Южной Каролине.



Политики и эксперты пристально следили за ходом голосования, результаты которого, как предполагается, являются свидетельством отношения к Байдену афроамериканской общественности.



По данным 93,3% участков, Байден набрал 116 266 голосов, или 96,4% из 120 643 поданных голосов, значительно опередив двух главных своих соперников – конгрессмена Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон.



«В 2020 году именно избиратели Южной Каролины вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и поставили нас на путь к победе в президентской гонке, доказав, что эксперты ошибались, – говорится в победном заявлении предвыборного штаба Байдена. – Теперь, в 2024 году, жители Южной Каролины снова проголосовали, и я не сомневаюсь, что благодаря вам мы снова на пути к победе на президентских выборах».



Четыре года назад именно голоса афроамериканцев Южной Каролины на праймериз в этом штате помогли Байдену выиграть президентскую гонку.



Южная Каролина – республиканский штат, но 26 % ее жителей – афроамериканцы. На всеобщих выборах 2020 года афроамериканцы составляли 11 % от общего числа избирателей страны, и 9 из 10 из них поддержали Байдена, согласно данным AP VoteCast.



Незадолго до закрытия избирательных участков в Южной Каролине Байден прибыл в Лос-Анджелес для встречи с афроамериканскими деятелями культуры.



В Нью-Гэмпшире, где Байден не был включен в избирательный бюллетень в прошлом месяце, он набрал 64 % голосов на праймериз благодаря кампании по внесению его кандидатуры в бюллетень.



Хотя впереди еще десятки праймериз по выдвижению кандидатов, Байден уже перешел в режим всеобщих выборов, выступив с критикой бывшего президента и претендента на номинацию от Республиканской партии Дональда Трампа.



«На карту поставлено стоит очень многое»,– сказал Байден в субботу, обращаясь к сотрудникам своего предвыборного штаба в Уилмингтоне, штат Делавэр.



Следующие праймериз по выдвижению кандидата в президенты от Республиканской партии пройдут в Южной Каролине 24 февраля.