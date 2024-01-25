В Центральной Калифорнии нашли людей, живущих в “пещерах”

На выходных полицейское управление Модесто в сотрудничестве с местной общественной группой волонтеров 9.2.99 провело совместную операцию по уборке в районе реки Туолумне, в частности в районе Кратер-авеню и Даллас-стрит.

Этот район страдает от бродяг и незаконных лагерей, что вызывает обеспокоенность в связи с тем, что эти лагеря на самом деле представляли собой пещеры, вырытые в берегах реки.

Чтобы решить эту проблему, члены команды HEART MPD вместе с сотрудниками Park Rangers, CHAT и Abatement уведомили людей, проживающих в этих пещерах и лагерях для бездомных, о предстоящей операции по очистке. Этом обитателям также было предложены различные услуги, чтобы помочь им переселиться.

В итоге за один субботний день удалось расчистить значительную часть берегов реки Туолумне и вывезти 7600 фунтов мусора, также два грузовика и прицеп с мусором.

Подобная история может стать примером решения проблем с незаконным захватом природных территорий по всему штату. В Калифорнии на улицах только официально проживает чуть менее 200 тысяч граждан, которые по различным причинам не могут позволить себе постоянное место жительство.