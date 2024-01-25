Украинская семья рискует остаться на улице из-за долгов за квартиру

Семья из Украины просит помощи, чтобы заплатить за квартиру, иначе их могут выселить из-за долгов. 69-летняя бабушка и внучка Анжела Сушко, которая организовала сбор на GoFundMe, приехали в США из Украины по программе U4U.

Как пишет Анжела, “мы семья из Украины и приехали в США. Моей бабушке Валентине 69 лет, я Анжела 28 лет, родом из Донецка. Затем мы покинули Донецк в 2014 году из-за российской оккупации Донецка. Потом мы переехали в Одессу, а в феврале 2022 года снова последовала российская война. Итак, мы поехали в Варшаву, Польша. Мы находились в Польше несколько месяцев и волонтерили, чтобы помогать другим людям, спасающимся от войны в Украине.”

Девушка указывает, что она заботится о своей бабушке и у нее нет стабильной работы, поэтому они “находятся на грани потери квартиры в США, потому что нам не хватает денег на оплату аренды за декабрь 2023 года, январь и оплату штрафов просроченные платежи”.

“Нам крайне необходима финансовая помощь для оплаты аренды, иначе нам грозит выселение.”

С помощью фандрaйзинга Анжела Сушко надеется собрать $6000, чтобы заплатить за квартиру, она сама работает и занимается сменой своего статуса.