Россияне открыли байк-шоп в окрестностях Сакраменто

Из-за постоянно повышающихся цен на топливо многие калифорнийцы давно присматриваются к альтернативным видам транспорта. Казалось бы, электромобили должны решить эту проблему, однако немногие люди могут позволить себе даже поддержанную Теслу.

Из-за существенных изменений климата и частых пожаров жители штата вынуждены присматриваться к двухколесным друзьям — велосипедам. Причем, больше всего ценятся модели с разными дополнениями и разработками. Лучше всего о них смогут рассказать те, кто занимается велосипедным бизнесом: BIKES E-BIKES — единственный русскоязычный магазин по продаже стальных коней на территории Большого Сакраменто.

Людям, которые ищут альтернативное средство передвижения, специалисты рекомендуют присмотреться к электробайкам. Средняя цена моделей, представленных в BIKES E-BIKES, составляет $1400 за байк качественного бренда. По словам владельца магазина, в минувшем году было продано более 150 электробайков и ни к одному из них у покупателей нет претензий.

Также в продаже есть складные велосипеды, которые смело можно возить с собой в автомобиле. Их средняя стоимость составляет $1300, но при желании возможно найти подходящий вариант за $1000.

В магазине возможно не только приобрести велосипед, но и поменять или заклеить камеру, настроить тормоза, перебрать амортизаторы или другие детали. При этом магазин дает гарантию качества на свою работу. В продаже также есть разного рода аксессуары, включая корзинки, багажники, сумки, очки, передние и задние фонарики и пр. Есть модели для девушек. А для новичков оптимальным вариантом стала бы гибридная модель. В Большом Сакраменто находится одна из самых длинных велодорожек, поэтому вариант за $300-400 долларов вполне пригодится.

Из снаряжения используется в основном шлем, его можно приобрести в среднем за $44, а вот наколенники и налокотники большой спрос не имеют.

Конечно же, магазин продает резину всех типов: для треков, для велодорожек и грунтовых дорог, летнюю, зимнюю, демисезонную и т.д., однако наибольшим спросом пользуется универсальная.

Только вам решать, стоит ли приобретать педального коня. При планировании покупки учитывайте, что в этом году в Золотом штате будет возможно приобрести велосипед со скидкой до $1000. Нововведение будет доступно всем жителям штата с низким доходом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship