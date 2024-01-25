Департамент шерифа самого большого по территории округа США – Сан-Бернардино – расследует смерть шести человек как убийство. Ведется расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления.

Во вторник, 23 января, около 20:15 вечера представители шерифа были направлены на проверку благосостояния в отдаленный район по адресу на Лессинг-авеню и Шэдоу-Маунтин-роуд (недалеко от пустынного поселка Эль-Мираж, в 10 милях к северу от Аделанто), и обнаружили пять тел на грунтовой дороге, шестое тело было найдено утром в среду. Детали о жертвах, включая пол и возраст, правоохранители пока не разглашают.

Эль-Мираж расположен примерно в 70 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

В четверг департамент шерифа Сан-Бернардино заявил, что они пытаются установить личности жертв и уведомить родственников.

На месте преступления были обнаружены два транспортных средства: а месте происшествия были обнаружены два автомобиля — серебристый минивэн и темно-синий внедорожник.

Детективы просят всех, у кого есть какая-либо информация о преступлении, связаться с ними по номеру (909) 890-4904.

Информацию можно оставить анонимно, обратившись в We-Tip по телефону 800-78CRIME или через сайт www.wetip.com.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship