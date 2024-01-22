Как выборы в родных странах влияют на диаспоры в США

Выборы будут доминировать в новостной повестке 2024 года, и не только в США и России. В этом списке могла быть и Украина, но в конце прошлого года лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире телеканала «1+1», что “в 2024 г. никаких выборов на Украине не будет – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет. Никто нас не принуждает. В то же время такие страны, как Тайвань, Индия и Мексика входят в число ключевых стран с большой численностью диаспор в США, которые проводят национальные выборы в 2024 г.

На еженедельной новостной конференции EMS, прошедшей 12 января, представители разных этнических диаспор рассказали, как выборы в родных странах влияют на их жизнь в США. Особое внимание спикеры уделили иммигрантам из Мексики, Индии и Тайваня, а также материкового Китая, а также подчеркнули роль искусственного интеллекта и социальных сетей в распространении дезинформации среди сообществ иммигрантов.

“Право голоса является одним из основных требований населения диаспоры и страны их происхождения отреагировали на это,” – сказала старший научный сотрудник и соучредитель Института миграционной политики Кэтлин Ньюленд.

“В настоящее время, 141 страна, почти три четверти стран мира, предоставила избирательные права своим гражданам, проживающим за рубежом. Голосование в разных диаспорах существенно различается. В некоторых странах, например, Индия и Тайвань, избиратели обязаны физически вернуться, чтобы воспользоваться правом голоса, а граждане США, если хотят проголосовать, должны должны сами выяснить, как зарегистрироваться,” – объяснила Кэтлин Ньюленд. “Электоральное влияние диаспор зависит не только от процента населения страны, проживающего за границей, и от того, могут ли они голосовать, но также от того, действительно ли эти зарубежные избиратели реализуют свое право голоса.”

“Дезинформация из-за границы может иметь такое же влияние на некоторые выборы, как и голоса из-за границы,” – сказал доцент кафедры коммуникаций Университета Санта-Клары доктор Рохит Чопра.

“В контексте выборов дезинформация не только вводит фейковые утверждения в общественный дискурс, но и запутывает разницу между фейком и правдой с помощью таких тем, как, скажем, глубинное государство или заговоры по поводу COVID,” — пояснил он. “Или сильных настроений в поддержку Моди в сочетании с критикой инакомыслящих в случае индийской диаспоры. Это похоже на проблему Википедии, где 80% информации могут быть очень точными, но мы не знаем, какие 20% являются ложными.”

“Поскольку искусственный интеллект (ИИ) все чаще используется в качестве оружия для распространения фейковых новостей, компании и политика, стоящая за ним, в подавляющем большинстве базируются в США — и поэтому влияют на страны, из которых происходят диаспоры, как спусковой механизм,” – сказал Роит Чопра. “Этот подъем совпал с глобальным усилением авторитаризма и кризисом легитимности средств массовой информации. Таким образом, даже инициативы по криминализации фейковых новостей повлекут за собой серьезные опасения по поводу концентрации власти.”

“Политическая сила диаспоры не ограничивается ее избирательным правом, мы должны переосмыслить отношения между государством, технологиями и общественностью во всем мире,” — добавил он.

“Выборы в Индии являются крупнейшими в этом году: около 900 миллионов человек зарегистрировались для избрания 543 членов парламента от партий более чем 50 штатов через миллион избирательных кабин в период с апреля по май,” сказал доктор профессор индийской политической экономики в Колумбийском университете Арвинд Панагария.

“Тем не менее, эти парламентские выборы во многом являются президентскими: премьер-министр Нарендра Моди возглавляет индуистскую националистическую партию БДП с рейтингом одобрения 76% в недавних опросах. Эта популярность во многом обязана тому факту, что Индия выросла с 10-го места в пятую по величине (и наиболее быстро растущую) мировую экономику с низким уровнем инфляции и безработицы, а также значительно более эффективной системой социальных пособий со времени прихода к власти Моди девять лет назад.

Учитывая, что за это время Моди разработал технологический коридор в Индии и способствовал интенсивному сотрудничеству с зарубежными технологиями, вопросом, находящимся на переднем крае интересов индийской диаспоры США, является развитие технологий,” – пояснил Арвинд Панагария.

“Поскольку оппозиция Моди, возглавляемая Малликарджуном Харге из левоцентристской ИНК, более фрагментирована, чем в 2019 году, это как если бы вы сейчас голосовали за Моди или голосовали против Моди,” — сказал Панагария. “И есть консенсус, что он выиграет.”

Многое будет поставлено на карту в 2024 году, когда мексиканские избиратели выберут нового президента на 6 лет, всех 500 членов Палаты депутатов и всех 128 членов Сената.

“Мы решаем, хотим ли мы продолжения политики, которую мы проводили при президенте Обрадоре, который победил как оппозиционная партия с большим отрывом и преобразовал политическую жизнь в Мексике, стремясь искоренить коррупцию, или мы решаем, хотим ли мы вернуться в прошлое,” — сказала бывший главный советник и координатор по международным делам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум доктор Диана Аларкон Гонсалес.

“Хотя мексиканская диаспора, в отличие от индийской, может голосовать за границей, в июне для голосования зарегистрировано лишь 70 000 человек — очень небольшое число, учитывая, что в стране проживает от 30 до 40 миллионов мексиканцев первого, второго и третьего поколения (все из которых могут зарегистрироваться) за границей,” – сказала она. “Для сравнения: в Мексике зарегистрировано 98 миллионов избирателей, а в США проживают 11 миллионов мексиканцев в первом поколении. Таким образом, хотя мексиканская диаспора достаточно велика, чтобы влиять на результаты выборов, наша самая большая задача — повысить ее участие.”

Тайвань

После исторической третьей подряд победы тайваньского кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Цзин-те в субботу, 13 января, избиратели дали отпор материковому Китаю, присоединившись к связанному с ДПП мнению о Тайване как о фактической независимости.

Эта победа повлияет не только на отношения Тайваня с Китаем, но и с США, особенно с учетом того, что «официальная декларация независимости означает военное вмешательство Пекина и участие Америки», — сказал Жун Сяоцин, опытный репортер Sing Tao Daily.

Тем не менее, на протяжении всей своей кампании Лай подчеркивал, что «он не настаивает на независимости, а лишь дает людям возможность выбирать ее или нет», продолжил Жун.

Несмотря на решительность этой победы, голосование далось диаспоре Тайваня тяжело; только 4000 из 700 000 граждан, проживающих в США, были зарегистрированы в 2024 году. Поскольку дистанционное голосование не разрешено, а ДПП выступает против попыток его легализовать, «вам не только нужно вернуться на Тайвань, чтобы проголосовать, в город или село, где вы прописаны», — пояснил он.

Эта трудность выгодна ДПП, учитывая, что многие тайваньские семьи уехали за границу до того, как партия была сформирована в 1986 году, и многие из них сейчас являются бизнесменами и иностранными студентами – и, таким образом, имеют связи со старой китайской националистической партией Гоминьдана.

«Я слышу много жалоб от тайваньских иммигрантов, которые не могут лететь самолетом из-за бедности или пожилого возраста, о том, что их избирательные права ущемлены», — сказал Ронг. Теперь, когда ДПП победила, «трудно предсказать, как отреагирует Пекин» — и как это повлияет на эту диаспору.

“После исторической третьей подряд победы тайваньского кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Цзин-те в субботу, 13 января, избиратели дали отпор материковому Китаю, присоединившись к связанному с ДПП мнению о Тайване как о независимом государстве. Эта победа повлияет не только на отношения Тайваня с Китаем, но и с США, особенно с учетом того, что официальная декларация независимости означает военное вмешательство Пекина и участие Америки,” — сказала репортер Sing Tao Daily Жун Сяоцин.

“Тем не менее, на протяжении всей своей кампании Лай Цзин-те одчеркивал, что он не настаивает на независимости, а лишь дает людям возможность выбирать ее или нет.Несмотря на решительность этой победы, голосование далось диаспоре Тайваня тяжело: только 4000 из 700 000 граждан, проживающих в США, были зарегистрированы в 2024 году. Поскольку дистанционное голосование не разрешено, а ДПП выступает против попыток его легализовать, вам не только нужно вернуться на Тайвань, чтобы проголосовать, но добраться в город или село, где вы прописаны,” — пояснила она.

“Эта трудность выгодна ДПП, учитывая, что многие тайваньские семьи уехали за границу до того, как партия была сформирована в 1986 году, и многие из них сейчас являются бизнесменами и иностранными студентами – и, таким образом, имеют связи со старой китайской националистической партией Гоминьдана.”

“Я слышу много жалоб от тайваньских иммигрантов, которые не могут лететь самолетом из-за бедности или пожилого возраста, о том, что их избирательные права ущемлены, — сказал Жун Сяоцин. “Теперь, когда ДПП победила, трудно предсказать, как отреагирует Пекин — и как это повлияет на эту диаспору.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.