CNN: по мнению западных разведок, война в Украине продлится еще не менее двух лет

Ссылаясь на источники, знакомые с данными американской и западных разведок, CNN сообщила, что война в Украине может продлиться еще как минимум два года. А по мнению некоторых американских и западных чиновников, война будет продолжаться еще пять лет.

В связи с этим Белый дом хочет добиться выделения финансирования на помощь Украине до того, как истекут полномочия президента Джо Байдена, т.к. в случае победы Дональда Трампа поддержка Украины будет значительно сокращена.

Говоря о состоянии дел на фронте в 2024 году, как передает информацию американской и западной разведок CNN, отмечается, что ни одна из воюющих сторон не добьется значительных успехов в нынешнем году, перспективы прорыва невелики.

Как считает американский чиновник, в текущем году Украина будет работать над укреплением своей оборонной промышленности и восстановлением вооруженных сил. Другой американский военный чиновник, находящийся в Европе, считает, что через два года Украина предпримет попытку второго крупного контрнаступления.