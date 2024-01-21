Как в Сакраменто можно получить бесплатные продукты питания

Почти 10% калифорницев не хватает продуктов питания, поэтому правительство штата и многочисленные благотворительные организации делают все возможное, чтобы неимущие не оставались без пропитания, особенно в зимнее время, когда в Калифорнии наступает холода и сезон дождей. Для того, чтобы познакомиться с перечнем продуктов корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев Трошин отправился на одно из мероприятий по раздаче бесплатных продуктов, регулярно устраиваемых организацией Yolo County Children’s Alliance в Вест-Сакраменто.

Новый закон SB 1383 обязывает все организации по реализации продуктов жертвовать максимальное количество товаров, которые могли бы быть утилизированы и выброшены на помойку.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, начиная с 2024 года, власти Калифорнии запрещают всем владельцам ресторанов, продуктовых и даже муниципальных общепитов избавляться от лишней продукции с помощью мусорщиков. Теперь все они обязаны передать продукты нуждающимся жителям Золотого штата.

В Америки уже несколько десятков лет подряд жители могут воспользоваться так называемой системой “Фуд Банк”, которая позволяет получить разнообразные продукты питания совершенно бесплатно.

Для этого необходимо обратиться в одну из общественных организаций, при этом совсем необязательно куда-то ехать или идти. Часто бесплатную еду и даже гигиенические товары доставят на дом совершенно бесплатно. Общественники не спрашивают документы, подтверждающие нехватку финансов, или удостоверения личности жителя Калифорнии.

Для получения бесплатных товаров нужно желание и тележка побольше. Именно такой возможностью пользуются некоторые из наших соотечественников с постсоветского пространства.

Тысячи граждан бывших советских республик, проживающих по всей Калифорнии, получают продукты бесплатно. Благодаря этой программе выживают многие вновь прибывшие иммигранты, которые пересекли границу Америки с начала полномасштабной войны России против Украины.

Согласно статистике Sacramento Food Bank & Family Services более 287 500 жителей округа Сакраменто страдают от отсутствия доступа к доступной и питательной пище.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship