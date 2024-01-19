На севере Калифорнии инвесторы из Кремниевой долины строят самый пешеходный и устойчивый город в США.

California Forever представила подробный план и юридические обязательства для строительства нового пешеходного города в округе Солано.

17 января California Forever подала инициативу по голосованию в регистратор избирателей округа Солано. Инициатива предлагает строительство “нового динамичного сообщества с домами среднего класса в безопасных и пешеходных районах. План также включает в себя обязательство создать хорошо оплачиваемые рабочие места в передовом производстве, возобновляемых источниках энергии, строительстве и других отраслях, а также крупные инвестиции в образование, зеленые насаждения, экологически чистую энергетику и возрождение деловых центров по всему округу”.

California Forever – американская корпорация, основанная Яном Срамеком и принадлежащая Flannery Associates. В августе 2023 года компания объявила о планах построить пешеходный город с населением 50 000 человек недалеко от района залива Сан-Франциско. Инвесторами проекта являются в первую очередь миллиардеры Кремниевой долины.

Группа представила новые визуализации, карты, которые, как она утверждает, являются “юридически обязывающими гарантиями для избирателей”, а также временной график своей «Инициативы по домам, рабочим местам и чистой энергии на востоке округа Солано».

Предложение начинается с создания нового сообщества, призванного стать одним из самых пешеходных и устойчивых в Соединенных Штатах, на землях в восточной части округа Солано общей площадью около 18 600 акров (примерно такая же площадь, как соседние Вальехо, Фэрфилд и Вакавилль).

Карты, предоставленные California Forever, показывают проектируемый город к северу от шоссе 12 между Фэрфилдом и Рио-Вистой. Также на них отображена расширенная зона безопасности для авиабазы Трэвис, частично состоящая из земель, принадлежащих группе. В планах предусмотрено и строительство нового объезда, который отходит от шоссе 12 и находится к северу от предлагаемого города.

Группа заявила, что хочет построить средне- или густонаселенное сообщество с такими удобствами, как школы и продуктовые магазины в пешей доступности для большинства жителей. Предложенная инициатива также сопровождается рядом «гарантий для избирателей», включая:

— Создание 15 000 рабочих мест с зарплатой в размере 125% от средней недельной заработной платы в округе. Если условия не будут выполнены, то руководство ограничит размер сообщества до 50 000 жителей;

— Модернизация автомобильных дорог около шоссе штатного значения;

— Выделение не менее 4000 акров для парков, троп, городской экологической среды, общественных садов и других видов открытых пространств;

— Новые источники чистой энергии;

— По меньшей мере, 700 миллионов долларов на стипендии и предпринимательские гранты;

— Обязательство построить «100%» собственных школ;

California Forever заявила, что намерена начать сбор подписей под своей петицией, чтобы участвовать в референдум в ноябре 2024 года. В ноябре 2024 года инициатива голосования будет вынесена на одобрение избирателей округа Солано.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship