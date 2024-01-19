Удар украинского беспилотника вызвал мощный пожар на российской нефтебазе

В пятницу украинский дрон атаковал нефтехранилище в районе города Клинцы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в Клинцах противовоздушная оборона заглушила беспилотник электроникой, но он сумел сбросить на объект взрывчатку. Губернатор добавил, что пострадавших нет, но вынужден был признать, что в результате атаки украинского дрона загорелись четыре нефтяных резервуара с общим объемом 6000 кубометров.

В российских телеграм-каналах появились видеозаписи, на которых, видно, что в нефтехранилище полыхает мощный пожар, и в воздух поднимаются густые клубы черного дыма. По словам брянского губернатора, огонь трудно потушить, для этого требуется специальное оборудование. По информации местных властей, 32 человека были эвакуированы из своих домов, расположенных рядом со складом.

В мае прошлого года по этому же складу был нанесен удар украинским беспилотником, но ущерб был менее значительным.

В последнее время Украина пытается держать в напряжении россиян, стремясь подорвать заявления президента Владимира Путина о том, что жизнь в России перед президентскими выборами 17 марта идет в обычном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в этом году нанести больше ударов по целям в приграничных районах России. По словам украинских военных, ПВО России сосредоточена в оккупированных районах Украины, в результате чего более удаленные цели внутри России становятся все более уязвимыми по мере того, как украинские силы разрабатывают беспилотники с большей дальностью полета.

В Белгороде в пятницу были отменены традиционные православные праздники Крещения Господня из-за угрозы ударов украинских беспилотников. Это был первый случай отмены крупных массовых мероприятий в России из-за угрозы воздушных атак.

Украинские национальные СМИ со ссылкой на сотрудника Службы разведки Украины сообщили, что в пятницу украинские беспилотники также атаковали пороховой завод в Тамбове. Однако глава администрации Тамбова Максим Егоров заявил, что завод работает в нормальном режиме, сообщает российское информационное агентство РБК. Ранее издание Mash сообщило, что украинский беспилотник упал на территорию завода в четверг, но не причинил вреда. Тем временем в соцсетях появились фото, на которых на территории завода видны значительные разрушения.

Министерство обороны России сообщило, что в четверг на окраине Санкт-Петербурга также был сбит украинский беспилотник. По словам Владимира Рогова, отвечающего за координацию действий России в оккупированных регионах Украины, обломки дрона упали на территорию Петербургского нефтяного терминала на южной окраине города. Совладелец терминала Михаил Скигин подтвердил, что беспилотник был нацелен на терминал.

Тем временем в результате российского обстрела на северо-востоке Харьковской области погибла 57-летняя женщина, а на мине подорвался мужчина, сообщила в пятницу Канцелярия президента Украины.