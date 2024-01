Исследование PNAS: в бутилированной воде пластиковых частиц в 10–100 раз выше, чем предполагалось ранее.

Ученые, изучающие, как мельчайшие частицы пластика влияют на нашу жизнь, опубликовали результаты своего исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Согласно им, количество нанопластика, обнаруженного в бутилированной воде, в 10–100 раз выше, чем предполагали исследователи ранее, и опасность бутилированной воды в пластиковой таре для здоровья человека «исторически недооценивалась».

Нанопластик — это крошечные частицы пластика, которые могут быть размером с пылинку; он может быть более токсичными, чем микропластик из-за меньшего размера. Нанопластик может проникать в клетки и кровоток, воздействует на органы. Размеры нанопластиковых частиц позволяют им попадать в организм будущего ребенка через плаценту.

Для исследования ученые взяли 25-литровые бутылки воды трех популярных брендов, продаваемых в США, и в каждой были обнаружены от 110 до 370 тысяч пластиковых частиц, из которых 90% составляли нанопластики.

Проблема загрязнения пластиком существует давно, обнаружено, что загрязнение микропластиком распространено практически во всех средах, в том числе в биологических образцах человека. Однако несмотря на это, ученые не совсем уверены, что у них есть достаточно убедительные доказательства, чтобы окончательно понять, как эти частицы влияют на здоровье человека.

Одна из проблем, которая стояла перед учеными в исследовании бутилированной воды – это выявить нанопластик, поэтому им пришлось разработать особую систему для его обнаружения. Исследователи собираются продолжить работу и планируют изучить образцы водопроводной воды и снега, собранного в западной Антарктиде.