В парке “Золотые Ворота” в Сан-Франциско водятся бизоны

Вы знали, что в парке “Золотые Ворота”, расположенном в Сан-Франциско, можно увидеть стадо американских бизонов? Это может звучать очень неожиданно, т.к. бизоны не являются родными животными для города.

Вы, вероятно, удивитесь, но бизоны в парке водятся давно – первых животных привезли в парк еще в 1891 году, чуть менее 20 лет после его открытия. Идея создания парка заключалась в том, чтобы отдать дань уважения Дикому Западу, а чтобы воссоздать Дикий Запад, парку понадобились бизоны.

Бизоны, которые сейчас живут в парке, не являются потомками привезенных более 100 лет назад животных; бизоны были заменены более молодым стадом в 1984 и в 2011 годах. В начале марта 2020 года к 150-летию парка к уцелевшему стаду 2011 года добавились пять новых телят зубров.

Сегодня животные – все самки – находятся в специальном загоне Bison Paddock по адресу 1237 John F Kennedy Drive, San Francisco. То, что стадо состоит из самок, связано с тем, что быки-бизоны чаще проявляют агрессию, потому что они борются за доминирование. Самки бывают агрессивны, но это обычно связано с периодом, когда рождаются телята, и они защищают свое потомство.

Важно помнить, что бизоны могут быть опасными, они могут бегать со скоростью более 30 миль/час (48 км/час), подпрыгивать на высоту до 6 футов (около 2 метров) и проплывать более полумили (около 800 метров). Самец бизона весит 2000 фунтов, а самки могут весить около 1000 фунтов.

В 2016 году президент Обама назвал американского бизона официальным млекопитающим США.