Сегодня в «Славянском Сакраменто» мы снова поговорим о наболевшей теме — иммиграции. Героиней сегодняшней истории является Ольга, беженка из России. В данный момент она находится в штате Юта.

Ольга осуществляла переход через границу с помощью программы CBP One. Перед тем, как попасть в Америку, она три месяца провела в Мексике. Помощь в переезде ей оказал старый друг, которого она знает с первого класса школы. Он является гражданином Америки, поэтому взял на себя обязанности поручителя и спонсора.

Жизненная ситуация вынудила Ольгу покинуть Россию в течение 5 дней буквально с одним рюкзаком за плечами. В итоге было принято решение приехать в столицу Мексики, где она с мужем, взрослым сыном и двумя младшими детьми прожила 1,5 месяца. Потом они перебрались в город Пуэрто-Вальярта, где и «поймали» назначенную дату. Это произошло 5 августа. Спустя 14 дней она перешла границу.

Из России Ольга была вынуждена уехать из-за своей антивоенной позиции. Пока она не может рассказывать о деталях, но, как она говорит, ей не раз угрожали. Дело даже доходило до физического насилия. Ольга страдала от бессонницы, постоянно испытывала страх и была вынуждена регулярно менять место жительства. В итоге было принято решение бежать. Снова привыкнуть к спокойной жизни и не вздрагивать из-за каждого шороха было довольно трудно.

В России Ольга особо не афишировала свою деятельность, но она открыто выражает свою позицию. В основном, конечно, через «сарафанное радио» и третьи лица, но итог был очевиден. Первые преследования начались в декабре 2022 года, и неприятности на семью посыпались словно из рога изобилия. Решение о побеге Ольга приняла совместно со своим мужем.

Встреча с американскими пограничниками состоялась утром. Момент был очень стрессовым. Ситуацию усугублял тот факт, что Ольгу разделили с супругом и ребенком. Допроса, как такового, не было, говорит россиянка. У них спросили лишь имена их мам и адрес поручителя. Отношение сотрудников пограничной службы было вежливым.

Суд над Ольгой с супругом состоится 30 июля 2024 года. А их сын 3 месяца пробыл в Отай Меса, где отношение офицеров к нему было в целом человеческое. Он прошел “интервью на страх” (так иммигранты называют одно из интервью, когда пограничники пытаются выяснить, действительно ли просителю убежища страшно и опасно возвращаться в страну гражданства – прим.“Славянского Сакраменто”) и получил положительный ответ, пережил первый суд и его обещали скоро отпустить. Он должен был выйти, спустя неделю после суда, но наступил Хэллоуин, а его так не отпустили.

10 ноября сына Ольги и других молодых людей перевели в штат Техас. Их обещали выпустить спустя 2 недели, но вышло около 10% людей, среди которых не было ни одного русского. Ольга считает, что по отношению к российским беженцам есть некоторое предубеждение и выпускают их не так активно, особенно из техасских мест содержания.

Ольга осознаёт, что на родине сыну грозит опасность. Чтобы бежать, ему пришлось бросить 4 курс колледжа. Конечно, у него была отсрочка от призыва по здоровью, но в любой момент всё могло измениться.

В Америке в данный момент она чувствует себя безопасно и полностью доверяет местному правительству. Она лишь беспокоится за сына, который уже пять месяцев находится среди других беженцев.

Правительство Украины уже задумалось о том, чтобы потребовать вернуть украинцев, которые ищут политическое убежище в Штатах, на родину. И если подобное произойдёт с россиянами, то Ольга и её семья точно не будут поддерживать Россию – в Украине у них проживают родственники.

У Ольги были и остаются знакомые, которые её понимают, но были и те, кто предпочел отвернуться, обозвав ее с мужем «предателями родины».

По словам женщины, бороться с новым политическим режимом на местах почти невозможно, так как всех митингующих арестовывают. Но даже из-за границы возможно принимать некоторые действия, причем без ущерба для себя.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship