В каких условиях содержатся беженцы из России в иммиграционных тюрьмах США?

«Славянский Сакраменто» продолжает рассказывать об иммигрантах с постсоветского пространства, которые по тем или иным причинам перебрались в США. Героиней сегодняшней истории является Юлия, которая сейчас находится в Нью-Йорке.

На территорию Америки она вместе со своим женихом зашла со стороны Мексики. В Мексику они прилетели 17 мая 2023 года и провели там несколько месяцев в ожидании подтверждения даты перехода. Границу пара перешла в начале сентября. Благодаря CBP One, всё прошло относительно спокойно.

Сама Юлия родом из Смоленской области, а её жених – из Санкт-Петербурга. Им было непросто решиться на переезд, и было страшно. Однако то, что ожидало их на родине, не оставляло других вариантов, и паре пришлось радикально изменить свою жизнь. Сложно сказать, кто был инициатором, они совместно пришли к решению. Ранее Юлия Россию не покидала, для нее это был билет в один конец.

Проблемы в России у них появились из-за войны против Украины. Жених Юлии достаточно активно высказывался против войны, до сих пор называемой в РФ специальной военной операцией, и действий правительства, а также в защиту Навального. Они вместе выходили на митинги, в результате чего столкнулись с посредствами.

Сейчас пара проходит судебный процесс, поэтому подробностями своих иммиграционных кейсов девушка предпочитает не делиться: в последнее время стали распространенными случаи, когда люди без кейса пользуются чужими ситуациями для фабрикации своего.

Из России им повезло выбраться без особых проблем – они вылетали отдельно. Летели через Дубаи, после чего была техническая пересадка в Барселоне и только потом они добрались до Мексики.

Границу они переходили рано утром, их развели по разным палаткам, где их пристально досматривали и допрашивали. Один раз выводили в уборную, вода и еда были, но чаще их отдавали детям.

Потом их отвели в палатку, где находились офицеры с оборудованием для снятия отпечатков пальцев. У пары сверили биографические данные и спросили, боятся ли они возвращаться в РФ. Те ответили согласием, и на этом вопросы закончились.

В России у пары было немало проблем, поэтому предпосылки сбежать были реальные. Сама Юлия старалась не рассказывать родственникам о происходящем, чтобы лишний раз их не нервировать. Даже когда она оказалась в Дубае, то сообщила об этом только на второй день, сразу же заявив, что возвращаться не планирует.

Её родители занимают противоположную сторону, но они принимают позицию дочери и стараются избегать политических тем. Юлия считает, что если бы она осталась в России, а жених уехал, то ситуация лучше бы не стала, т.к. они оба принимали участие в одних и тех же мероприятиях, поэтому едва ли кто-нибудь стал бы делать скидку на пол.

Будущий муж Юлии до сих пор находится в детеншене в Новом Орлеане, который игнорирует запросы, и как-то повлиять на ситуацию Юлия пока не может, но упорно старается привлечь внимание к этой проблеме.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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