В Украине новый скандал с закупками для Минобороны

В Украине новый коррупционный скандал, связанный с закупками для Минобороны. Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в масштабном хищении денег ведомства, выделенных на нужды военных. В Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что суд арестовал имущество семьи бизнесмена: недвижимость, автомобиль премиум-класса, имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Строительные компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку для армии одежды на полтора миллиарда гривен (около $40 млн), а компания, зарегистрированная на жену и дочь Гринкевича, должна была поставлять военным продовольствие. В итоге по меньшей мере восемь контрактов были выполнены с задержкой, семь – лишь частично, а шесть – не выполнены вовсе. Также в Госбюро расследований отмечают, что стоимость товаров была сильно завышена.

Коррупционные скандалы стоили должности предыдущему министру обороны Украины Алексею Резникову. В связи с чередой коррупционных скандалов, связанных с военными закупками во время войны, Министерство обороны Украины провело аудит и выявило нарушений на 10 миллиардов гривен (более $260 млн).

Почему Минобороны Украины постоянно фигурирует в коррупционных скандалах – в эфире Настоящего Времени объяснил юрист “Харьковского антикоррупционного центра” Владимир Рысенко.

– Как вы понимаете, почему в Украине во время войны, а полномасштабная война идет почти два года, Минобороны продолжает выявлять коррупционные схемы? Как такое возможно?

– Потому что это, на мой взгляд, история успеха. Не “продолжают в течение двух лет выявлять”, а мы видим пик борьбы с коррупционными явлениями, которые, к сожалению, возникли не два года назад, не 15 лет назад, а эта система сложилась достаточно давно. И сейчас это, на мой взгляд, не история коррупции, а история успеха – история борьбы с коррупцией.

То есть ломаются схемы. Гринкевич на других схемах задерживался ранее, против него возбуждались уголовные дела. Но тем не менее в суде он был оправдан. И он продолжил свою деятельность, регистрируя новые компании.

Тем не менее сейчас его задержали. Я практически уверен, что общественный резонанс не даст этому делу закрыться, как предыдущим, и его дело будет передано в суд. А контракты с ним – это принципиально важно.

Министерство обороны не говорит, что оно не может разорвать контракты. Я, как юрист, могу сказать, что это достаточно сложно, и основания для этого найти очень сложно. Но тем не менее Минобороны их находит, а по тому оставшемуся контракту, который не могут разорвать по юридическим основаниям, Министерство обороны честно заявляет, что все поставки по этому контракту будут изучаться под микроскопом: все цены, номенклатура и так далее.

Украина сейчас демонстрирует, на мой взгляд, очень позитивную динамику. Несмотря на то, что я достаточно скептично настроен – я занимаюсь этой общественной деятельностью достаточно давно – я вижу реальные изменения. Меняются правила. Сейчас создан уже процесс невоенных закупок, его возглавляет Арсен Жумадилов – человек, к которому есть большое доверие в обществе. Он уже ставил подобные закупки в Министерстве здравоохранения, и это тоже история успеха. Он под свое имя заводит в Министерство обороны людей, к которым тоже есть доверие.

Сейчас создается второй процесс уже военных закупок. Заводится команда из “Укрэнерго”, которая имеет большой кредит доверия и сумела устоять перед соблазнами в закупках на очень крупном предприятии – корпорации “Укрэнерго”. И это дает определенную уверенность в том, что меняются именно правила игры, а не лица. Меняется сам подход.

– Вы говорите про успехи, но при этом, насколько я понимаю, был достаточно громкий скандал по поводу завышенных цен на яйца для украинских военных. Уже прошел год. А был ли кто-то наказан? Кроме отставок в Министерстве обороны, были здесь какие-то наказания?

– Расследуются два уголовных дела. В том числе расследуется уголовное дело в отношении замминистра обороны Шаповалова. Пока они не переданы в суд. Для таких больших дел срок расследования в год не является чем-то большим. Это нормально. Думаю, что они будут переданы в суд. Но это не по яйцам, а по вещам, которые у вас тоже упоминались здесь, которые были реально поставлены.

В чем в том числе история успеха? Журналисты опубликовали эти данные, когда договор, сметы, акты выполненных работ, накладные на эти яйца еще не были подписаны. Реально Министерству обороны не были принесены убытки. Именно по этому эпизоду я не думаю, что дойдет до суда. И отставка за подписание такого договора является адекватной. Если бы шли поставки и реально были бы убытки, то тогда перспективы уголовного дела были бы большими.

– Вы говорите, что сейчас система меняется. Возвращаясь к истории с Гринкевичем, это история, когда конкурс на поставку одежды может выиграть строительная компания, – такого больше не будет?

– Посмотрим. Но есть нюанс. Здесь есть огромные вопросы к Министерству обороны. Я очень надеюсь, и это будет ключевым для понимания, что следствие не остановится на Гринкевиче, а будет смотреть на тех, кто принимал решения на тендере. Потому что компания, принимая участие в публичных закупках, обязана подавать такой документ – справку об исполнении аналогичных работ. И мне очень хочется посмотреть, что сообщит ГБР про эту часть: какую справку на участие в тендере дали компании Гринкевича и кто ее принял со стороны государства?

Вот это важно. Если следствие не остановится только на его фигуре, только на его компаниях и на тех, кто заключал с ним договор, тогда это будет реальным показателем.

– Война продолжается. Наверное, сейчас деньги на армию выделяются совсем не в том объеме, как это было до полномасштабного вторжения. Мы еще будем видеть новые случаи коррупции?

– Я думаю, что да. Какое-то время это однозначно будет. Существует определенная инерция. Договора, заключенные весной 2022 года и в 2021 году, продолжают действовать, по ним продолжает поставляться товар, по ним продолжают подписываться накладные.

Буквально на днях было задержание полковника Министерства обороны из отдела логистики, которого тоже обвиняют в подписании накладных на поставку товаров по завышенным ценам. Я думаю, что такие случаи еще будут всплывать, но они говорят только о том, что сейчас ведется очень тщательная проверка предыдущих контрактов. Это именно об этом.

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