Bloomberg: Белый дом поддерживает законопроект о конфискации части замороженных активов РФ

Издание поясняет, что вырученные средства пойдут на восстановление Украины, передает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать часть из $300 млрд замороженных российских активов, чтобы помочь оплатить восстановление Украины, сообщило агентство Bloomberg.



Согласно статье издания Bloomberg, опубликованной в среду, Белый дом стремится заручиться поддержкой в Конгрессе для дальнейшего финансирования поддержки Украины.



Администрация «в принципе» приветствует законопроект, который позволит ей конфисковать эти средства, отвечается в ноябрьском меморандуме Совета национальной безопасности, направленном в сенатский Комитет по международным отношениям.



«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», – говорится в записке СНБ, одной из трех подобных записок, попавших в распоряжение агентства Bloomberg.



Байден поддержал этот шаг, поскольку республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение более $60 млрд на финансирование Украины, отчасти из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку.



Администрация хотела бы согласовать меру, о которой идет речь, с союзниками по «Большой семерке», в особенности в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов.



По словам высокопоставленного представителя администрации, Совет национальной безопасности поддерживает новые полномочия как часть ряда инструментов, которые США рассматривают для того, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб от войны. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может обойтись примерно в $411 млрд.



Совет национальной безопасности отказался от комментариев, как и офис Бена Кардина, председателя сенатского Комитета по международным отношениям.



«Вместе с нашими партнерами по G-7 мы изучаем все варианты, соответствующие нашим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России», – говорится в заявлении Госдепартамента.