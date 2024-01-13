Мы продолжаем говорить об иммиграции граждан из постсоветского пространства в Америку. Героиней нашей сегодняшней истории является Диана. Она родилась в Екатеринбурге, но последнее время проживала в Москве со своим женихом.

Угрозы через соцсети и в реальной жизни вынудили их бежать из страны. Даже хозяин квартиры, в которой они проживали, оказался очень яростным единороссом. Он начал угрожать своим жильцам, из-за чего они не чувствовали себя в безопасности.

В данный момент Диана находится в Хьюстоне, а её молодой человек задержан в детеншене «Порт Изабель», тоже в Техасе, примерно 7 часов езды от Хьюстона. Мужчина находится под стражей уже два месяца. Границу они перешли 10 ноября 2023 года и за всё это время у него было два интервью с офицерами. На границе пару допрашивали, причем, по словам Дианы, достаточно жестко.

Сотрудники пограничной службы интересовались о цели их прибытия, кто они такие, какой у них бэкграунд. Молодому человеку задавали очень много вопросов. Девушка уверена, что что-то спрашивать и уточнять было бессмысленно. Однако она общается с другими женщинами, которые тоже жду своих супругов, женихов и молодых людей. Многих задерживают и на 5 месяцев, поэтому срок ее бойфренда пока не кажется Диане таким значительным.

Однако ожидания были совершенно другими. Девушка надеялась, что её жениха освободят раньше и условия временного заключения будут не такими жёсткими.

Диана знает, что в пунктах временного задержания многие заключённые находятся не в самых благоприятных условиях в плане здоровья. По непонятной причине в помещении постоянно работают кондиционеры, и из-за холода появляется много заболевших. Для многих самое трудное то, что офицеры в большинстве своем говорят на испанском. Права тоже зачитывают на испанском, поэтому парни элементарно не знают, что можно, а что нельзя. Проблематично попасть к медику или получить какую-либо информацию.

Переводчиков дают только на интервью, как это было в первый раз у парня Дианы. Во второй раз специалиста найти не удалось, из-за чего интервью отменили, в очередной раз подвергая молодого человека стрессу. В третий раз переводчика нашли, но вскоре он пропал.

Самое страшное, что у каждого процесс перехода границы проходит индивидуально, поэтому пара не знает, чего сейчас ждать.

Больше всего пару удивляет и заставляет чувствовать себя ментально плохо то, что молодым людям, которые говорят по-испански, гораздо быстрее назначают суды и раньше выпускают. На их просьбы реагируют более оперативно и охотно. Граждан с паспортом РФ чаще всего игнорируют и оскорбляют, всячески указывая на национальность.

Сама Диана с такими проблемами не сталкивалась, т.к. она неплохо говорит по-английский и сразу же заявляет о своей политической позиции. Девушка прямо заявляет, что позиция Путина ей не нравится, что она оппозиционер и настроена против войны.

В то эе время ей приходится постоянно защищаться и отстаивать свою позицию. Она уже устала постоянно уверять окружающих, что не все русские — кровожадные убийцы, что многие люди не согласны с действующей властью.

У Дианы довольно хорошая история путешествий: она часто была в Европе, в Америке и т.д., однако это не стало гарантией хорошего отношения в той же Турции. Девушка даже не могла открыть счет в банке.

Да и в США для этого пришлось столкнуться с массой трудностей, но в итоге ей помогли. Жизнь понемногу налаживается, однако беженке ещё предстоит немало испытаний.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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