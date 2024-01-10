Калифорнийские бизнесы обязаны будут жертвовать излишки еды, а не выбрасывать их

Такое требование предъявляет закон Сената Калифорнии 1383. По мнению экспертов, этот закон будет означать, что калифорнийцы, испытывающее нехватку продовольствия, будут получать еду в достатке.

Закон вступил в силу в 2022 году и затронул супермаркеты, продуктовые магазины, оптовых продавцов продуктов питания и т. д., а с 1 января его действия были расширены и теперь он касается ресторанов на 250 или более мест или общей площадью равной или большей 5000 квадратных футов.

Также закон распространяется на отели с собственным рестораном и 200 и более номерами; медицинские учреждения на 100 коек и более с собственной столовой; крупные объекты, которые ежегодно вмещают или обслуживают в среднем более 2000 человек на своей территории в день; крупные спортивные мероприятия, блошиные рынки, фестивали, где за вход взимается плата и которое обслуживает в среднем более 2000 человек в день.

Кроме этого, агентства штата, имеющие столовую на 250 или более мест или общую площадь, равную или превышающую 5000 квадратных футов; местные образовательные агентства (школьный округ, чартерные школы или окружное управление образования) с собственным пунктом питания также попадают под расширенное действие закона.

По мнению законодателей, раздача излишков еды поможет сократить выработку метана, который вырабатывается, когда продукты гниют на свалке, а он гораздо опаснее для планеты, чем углекислый газ. Поэтому, цель закона – не допустить попадание хороших продуктов на помойку.

Породнее об инициативах штата, нацеленных на борьбу с измением климата, можно ознакомиться здесь.