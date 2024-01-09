Каким образом американские смартфоны попадают в Россию?

Стала известна доля активированных за рубежом и продающихся в России iPhone.

Технологичная розничная компания «М. Видео — Эльдорадо» и МТС рассказали, что около 50% продающихся в РФ iPhone были активированы за рубежом. Тоже самое касается и некоторых смартфонов Samsung. Многие крупные розничные сети стремятся предупредить покупателей об этом.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, которая занимается исследованием рынка мобильных терминалов в России и мире, рассказал, что многие розничные сети продают уже активированные аппараты, и большая их часть — iPhone.

В последние месяцы по параллельному импорту начали появляться и Samsung, однако их доля незначительна.

В начале 2023 года в «перепакованном» виде можно было найти всего одну пятую часть подобных гаджетов на территории России. Сейчас их количество возросло приблизительно до 50%.

Выяснить более точные данные крайне сложно, т.к. крайне мало данных по поставкам этих устройств в свободном доступе. Продавцы активируют гаджеты из-за желания замаскировать логистическую цепочку от вендора, по которой смартфоны попадают в Россию, а также чтобы избежать большого количества санкций.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship