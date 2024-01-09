Больше всего армян за пределами Армении можно найти в Калифорнии

Больше всего армян за пределами родной Армении можно найти в солнечной Калифорнии.

Если верить статистике Бюро переписи населения США, то в Калифорнии проживало до трех миллионов армян, прибывших во время разных волн миграций. Среди них — наследники армянских беженцев из Османской империи первой четверти двадцатого века, современные экономические мигранты из Армении и прочих республик распавшегося Советского Союза, а также армяне, приехавшие из Египта, Ливана, Ирана и Сирии.

Согласно недавно опубликованным калифорнийским СМИ «Славянский Сакраменто» данным Census, в Золотом штате сегодня официально проживает около 249 195 армян. Такая статистика показывает лишь тех, кто при опросе отнес себя к представителям армянского народа.

Атмосфера Калифорнии, теплый климат, схожий с климатом Армении, привлекают армян. Здесь они могут заниматься бизнесом, организовывать различные производства, в том числе производство вин, и заниматься киносъемкой.

Неудивительно, что Лос-Анджелес, самый густонаселенный город штата Калифорния, входит в перечень мест с наиболее высокой плотностью армянского населения по всему миру. В этот список также попали такие города, как Ереван (Армения), Сочи (Россия), Марсель (Франция) и Бейрут (Ливан).

Америка стала маяком надежды для большого количества армян, и тысячи иммигрировали в поисках безопасности.

Отметим, что армянские переселенцы впервые прибыли в Америку в конце девятнадцатого века. Изначально новоприбывшие армяне искали золото, работали промышленниками и занимались торговлей. Стоит только вспомнить братьев Пашгян, которые были известными торговцами коврами.

В штате можно найти вывески и общественных надписей на трех языках: испанском, английском и армянском. В настоящее время в Калифорнии работают армянские школы и магазины, проводятся службы в армянских апостольских церквях (и даже в католических), а также издаются армянские газеты и вещает армянское телевидение.

Ярким примером армянского успеха в Калифорнии стал Джордж Гурген Докмеджян, который с 83-его по 91-ый год был губернатором штата. По мнению большинства калифорнийцев, он был самым успешным губернатором в истории штата. Докмеджян так сильно полюбил Калифорнию, что даже отказался от возможности стать вице-президентом, чтобы оставаться на посту губернатора золотого штата.

Среди других известных армян в Калифорнии можно упомянуть актрису Анджелу Сарафян, рок-музыканта Сержа Танкяна из группы System of a Down, телезвезду Ким Кардашьян и певицу Шер Сарксян, являющуюся иконой мировой поп-музыки.

Легендарный армянский исполнитель шансона Борис Давитян, известный больше под псевдонимом Бока, проживал в Калифорнии до конца своих дней. Четыре года назад он, к сожалению, скончался. В настоящее время в штате также проживает и работает популярный музыкант Арсен Петросов, автор песни «Кайфуем», которую так любят включать в русскоязычных ресторанах.

Калифорнийский университет в Сан-Франциско является альма-матер второго армянского лауреата Нобелевской премии — молекулярного биолога Ардема Патапутяна.

Известный армянский город Глендейл справедливо считается одним из наиболее защищенных и чистых пригородов Лос-Анджелеса, в нем располагаются офисы таких мировых гигантов, как, например, компания Nestle.

Армянский язык имеет официальный статус в Калифорнии. Например, на нем можно сдать экзамен на получение водительских прав и получать другие услуги в административных учреждениях штата.

Бывший губернатор штата, всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер в своей речи сообщил, что для Калифорнии большая честь быть пристанищем и надежным укрытием для самой большой армянской диаспоры в США.

Стоит отметить, что в Калифорнии проживает самая масштабная армянская община за пределами родины. Можно смело заявить, что ее процветание является неоспоримым доказательством смелости и сплоченности армянского народа, даже если их собственное правительство проявляет несправедливость.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship