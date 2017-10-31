Недавно один из сотрудников Google в свободное от работы время написал приложение для iPhone, которое раз в секунду незаметно делает снимок пользователя и отправляет его по сети, а также использует встроенную в iPhone новую программу распознавания лиц, интерпретирующую эмоции человека.

Это стало возможным благодаря несовершенству системы разрешений iOS. Когда пользователь дает приложению разрешение на использование камеры, оно получает возможность постоянно делать снимки без какого-либо оповещения пользователя.

Разработчик приложения посоветовал Apple изменить принцип выдачи разрешений, сделав их ограниченными по времени, а также снабдить телефон индикатором, загорающимся, когда камера ведет фото- или видеосъемку. Комментариев от Apple не поступило, так что пока пользователям остается только вручную закрывать доступ к камере приложениям, для работы которых она не нужна, передает радиостанция KFBK.