Грузия экстрадировала в США американца, разыскиваемого за тяжкие преступления

Экстрадированному американцу на родине предъявлено одиннадцать обвинений, пишет Нестан Чарквиани из VOA.

Грузия экстрадировала с Соединенные Штаты 31-летнего американца, разыскиваемого по «Красному циркуляру» Интерпола за особо тяжкие преступления. Как сообщает Прокуратура Грузии, процедура была осуществлена на основании индивидуального соглашения об экстрадиции, подписанного между Генеральной прокуратурой Грузии и Госдепартаментом США.



«Экстрадированное лицо разыскивалось компетентными органами США за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в 2017–2021 годах в штате Техас, за членство в организованной преступной группе в 2020-2021 годах в штате Луизиана, а также за другие преступления», – сказано в заявлении Прокуратуры Грузии от 9 января.



По информации грузинской Прокуратуры, 27 июня Соединенные Штаты объявили в розыск указанное лицо, которое СМИ идентифицируют как Эмерона Стенд-Харти, однако он покинул США за два месяца до этого. Примечательно, что в штате Техас ему предъявили четыре обвинения, в том числе касающиеся сексуального надругательства над несовершеннолетними (не достигшим 14 лет) и нападения с использованием оружия. Одновременно, в штате Луизиана ему предъявлено еще семь обвинений по фактам предоставления поддельной документации и краже денег.



Еще до того, как он был объявлен в международный розыск, американец прибыл в Грузию и поселился в апреле прошлого года в съемной квартире в Тбилиси. В начале ноября 2023 года его задержали грузинские правоохранители во время тренировки в одном из тбилисских спортзалов.



На основании ходатайства генпрокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал экстрадицию данного лица в США допустимой. В результате, 26 декабря, 2023 года министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подписал необходимые документы, и находящийся в розыске гражданин был выслан в Соединенные Штаты.



«Прокуратура Грузии выражает свою готовность сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с целью привлечения разыскиваемых лиц к ответственности», — заявляют в Прокуратуре Грузии.