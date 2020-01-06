В Нью-Джерси задержана россиянка по подозрению в контрабанде смартфонов

26 декабря в международном аэропорту Нью-Джерси была задержана некая Юлия Радочинская. Ее арест связан с федеральным расследованием незаконного вывоза из США краденых сотовых телефонов, доходы от продажи которых шли на финансирование международных преступных группировок.

Как следует из материалов обвинения, Радочинская прибыла в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди из Москвы. Она сообщила сотрудникам пограничного контроля, что является сотрудницей авиакомпании и собирается улететь обратно 29 числа. Однако агенты федеральных правоохранительных органов выяснили, что на самом деле ее рейс отправлялся обратно из Нью-Джерси вечером того же дня.

По прибытию в аэропорт Нью-Джерси багаж Радочинской был досмотрен таможней. В ее ручной клади были обнаружены 92 телефона iPhone общей стоимостью более 100 тысяч долларов, а также экспортные документы на них, оказавшиеся поддельными.

Согласно показаниям Радочинской, в Нью-Йорке она встретилась с неким «Димой», который и передал ей контрабандный груз. Телефоны, по словам Радочинской, предназначались ее матери, которая занимается продажей электроники в Москве.

В настоящее время, по сообщениям прессы, Юлия Радочинская находится под стражей в ожидании суда.