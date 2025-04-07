Благодаря партнерству со SpaceX и T-Mobile, Apple интегрирует спутниковую связь Starlink в iPhone, что позволит пользователям яблочных девайсов отправлять и получать текстовые сообщения в районах, где нет традиционной сотовой связи.

Компания отмечает, что хотя у Apple нет прямого партнерства со Starlink, функция спутниковой сети T-Mobile, которая позволяет iPhone подключаться к спутникам для отправки текстовых сообщений, когда сотовая связь недоступна, включена в партнерство между T-Mobile и SpaceX.

В отличие от существующей функции Apple подключения к спутнику, которая требует от пользователей направлять свои iPhone “в небо”, опция Starlink разработана для автоматической работы, даже когда телефон находится в кармане или сумке. В настоящее время услуга доступна только в США и может быть использована на 14 и более поздних моделях iPhone 14.

Страница поддержки Apple разъясняет, как пользователи iPhone теперь могут выборочно включать или выключать спутниковое подключение через своего оператора – для этого нужно открыть Помощника по подключению (Connection Assistant) в Control Center или в приложении «Настройки».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship