Бесплатные дни посещения музеев в Районе залива Сан-Франциско на 2024 год

Большинство музеев в Сан-Франциско и Района залива раз в месяц можно посетить бесплатно. Как правило – это первый вторник, среда или четверг каждого месяца. Однако, нужно быть готовым, что в эти дни будет многолюдно.

Обратите внимание, что праздники, приглашенные выставки и пр. могут повлиять на дни работы и дополнительную оплату, поэтому прежде, чем направиться в тот или иной музей, заранее уточните информацию.

Asian Art Museum: бесплатно первое воскресенье месяца.

Bank of America Free Days: программа для бесплатного посещения большинства музеев для владельцев кредитных и дебетовых карт Bank of America получают право бесплатного посещения восьми музеев Bay Area (Legion of Honor (SF), de Young Museum (SF), Contemporary Jewish Museum (SF), San Jose Museum of Art (SJ), and Computer History Museum (SJ)) в один выходной каждого месяца — обычно (но не всегда) в первые полные выходные месяца.

Conservatory of Flowers: бесплатно для всех в первый вторник месяца. Для жителей Сан-Франциско бесплатно каждый день при предъявлении удостоверения личности.

California Academy of Sciences: абсолютно бесплатных дней посещения нет, но есть опция”Музеи для всех” за $3 — входные билеты в Академию за 3 доллара для группы не более четырех человек для держателей карт EBT, WIC и Medi-Cal. Предъявите карту EBT, WIC или Medi-Cal в кассе, чтобы купить билеты за 3 доллара. Пока такие билеты доступны каждый день, но эта программа может быть закрыта в любое время, как были приостановлены бесплатные дни для жителей Сан-Франциско.

Contemporary Jewish Museum: бесплатно в первую пятницу месяца.

de Young Museum: бесплатно для всех в первый вторник месяца, а для жителей Bay Area с действительным удостоверением личности бесплатно еще каждую субботу.

BAMPFA Berkeley Art Museum: бесплатно в первый четверг месяца.

Discover & Go: программа для бесплатного посещения большинства музеев Района Залива практически в любое время для держателей читательских билетов SF Public Library.

The Exploratorium: бесплатный вход в День матери, 12 мая. Вход зависит от заполняемости, прием не гарантируется.

GLBT Historical Society Museum: бесплатно первая среда месяца.

Museum of the African Diaspora (MoAD): бесплатно каждую среду.

Oakland Museum of California: первое воскресенье месяца дни “$5 Donation”

SFMOMA: жители Района залива могут получить бесплатный билет во время “Бесплатных семейных дней”, когда две взрослых с ребенком младше 18 могут претендовать на бесплатные билеты. Дети младше 18 лет могут ходить в этот музей бесплатно в любой день.

Жители Bay Area могут посетить музей бесплатно в первый четверг месяца.

Legion of Honor: бесплатно для всех в первый вторник месяца, а для жителей Bay Area с действительным удостоверением личности бесплатно еще каждую субботу.

Japanese Tea Garden: бесплатный час для всех с 9:00 до 10:00 по понедельникам, средам и пятницам. Для жителей Сан-Франциско бесплатный вход каждый день при предъявлении удостоверения личности.

San Francisco Botanical Garden: бесплатно для всех ежедневно: 7:30–9:00, вход через главные ворота.

Бесплатно для всех во второй вторник каждого месяца. Бесплатные праздничные дни для всех – День Благодарения, Рождество, Новый год.

Бесплатный вход для жителей Сан-Франциско каждый день при предъявлении удостоверения личности.

San Francisco Zoo: бесплатные дни для жителей Сан-Франциско — периодически (но не всегда) в первую среду месяца. Даты объявляются за одну неделю или меньше, а иногда всего 24 часа. Бесплатные дни обычно указаны в календаре SF Zoo.

Бесплатное посещение только для жителей Сан-Франциско при предъявлении удостоверения личности.

Yerba Buena Center for the Arts: бесплатно в среду и второе воскресенье месяца

Walt Disney Family Museum: у этого музея только один бесплатный день в году, который приходится на 5 декабря (день рождения Уолта Диснея), если только он не приходится на вторник, когда музей закрыт, тогда он обычно переносится на 4 декабря. Дата обычно объявляется в августе.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com