По уровню гражданских свобод Беларусь спустилась в «подвал» мирового рейтинга

В «Индексе человеческой свободы», составленном исследовательским центром Института Катона (США) и аналитическим центром Института Фрейзера (Канада), Беларусь за минувший года опустилась на семь позиций. Об этом пишет Анна Плотникова из VOA.

При составлении рейтинга учитывается 86 показателей, в том числе состояние личных, гражданских и экономических свобод, ситуация с безопасностью, свободой вероисповедания, правом на собственность и так далее.

В мировом «Индексе человеческой свободы» Беларусь в 2023 году заняла 133-е место — наряду с Никарагуа, Марокко и Конго.

По сравнению с 2022 годом страна потеряла семь позиций, опустившись с 126-го места. Как отмечают составители рейтинга, за год в Беларуси положение ухудшилось по всем трем показателям — в личной, общественной и экономической свободах.

По всем эти показателям политика минского режима отбросила Беларусь в “подвал” мирового рейтинга. Для сравнения, среди соседних стран лучший показатель имеет Латвия (15-е место), за ней следуют Литва (17) и Польша (47). Украина находится на 83-й строчке, Россия – на 121-й.

Нынешний «Индекс человеческой свободы» оценивает ситуацию в 185 странах и территориях, охватывающих 98,8% населения Земли.