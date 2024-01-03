Диаспора просит помощи для семьи погибшего отца

Сергей Бачинский из Розвилла, Калифорния, организовал сбор денег на GoFundMe для помощи Олесе Михайленко, которая потеряла своечго мужа, Вадима Михайленко, 30 декабря и осталась одна с дочерьми 9 и 5 лет. Вадиму было 38 лет.

Обстоятельства гибели Вадима не уточняются, написано, что “в трагической автокатастрофе мы потеряли дорогого друга, любящего мужа, заботливого отца, щедрого брата, трудолюбивого человека и уважаемого сына”.

Сергей Бачинский просит поддержать Олесю и дочерей и ее помочь покрыть “расходы на похороны и помочь Олесе и ее дочерям в течение короткого периода времени, поскольку Вадим был кормилец своей семьи”.

“Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить факт гибели Вадима Михайленко в офисе коронера округа Сакраменто.