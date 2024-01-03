“Согласно новым законодательным изменениям, которые планируется внедрить в Украине в контексте подготовки к переговорам о членстве в Евросоюзе, определенные категории государственных служащих и военнослужащих обязаны будут владеть английским языком на уровне, достаточном для профессионального общения.

Это изменение, призванное обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество, ставит перед определенными секторами обязанность освоения английского. Среди них – государственные служащие, таможенные службы, военные, правоохранительные органы, главы администраций регионов, прокуроры, налоговые службы и другие.

Английский язык, будучи одним из официальных языков Евросоюза, становится важным элементом для принятия решений, ведения переговоров и ораторского мастерства на европейской арене. Чтобы бизнес, образование, медицина, наука, экономика и другие отрасли стали частью единого европейского пространства, украинцам из различных профессий рекомендуется освоение “рабочего” языка для работы с иностранными партнерами.

Для реализации этой задачи была запущена национальная программа под названием Future Perfect. Проект собрал под своим крылом продукты и услуги, направленные на то, чтобы английский стал популярным и доступным для обучения.

Координирует Future Perfect Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также при участии международных партнеров из Европы и США.

Планы команды Future Perfect до 2030 года включают в себя увеличение процента украинцев с средним и продвинутым уровнем владения английским, реформирование детских садов, школ и помощь пенсионерам в обучении.

“Национальная программа по изучению английского языка – это долгосрочная стратегия, нацеленная на изменение языкового ландшафта Украины. Дорожная карта включает в себя образовательные реформы: внедрение английского в детские сады, введение ЕГЭ по английскому, аттестацию учителей и педагогического состава, реформы в высшем образовании. Первые два года будут периодом адаптации, чтобы у каждого украинца было время улучшить свои знания,” – сообщают в Министерстве цифровой трансформации.