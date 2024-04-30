Бывший сотрудник АНБ приговорен к более чем 21 году тюрьмы за попытку шпионажа в пользу России.

Бывший сотрудник Агентства Национальной Безопасности, 32-летний Джарех Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс, был приговорен в понедельник, 29 апреля, к 262 месяцам (почти 22 года) тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию национальной обороны (National Defense Information, NDI) агенту Российской Федерации, сообщает Департамент юстиции США.

Расследованием занимались полевые офисы ФБР в Вашингтоне и Денвере.

Согласно судебным документам, в 2023 году Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передать секретную информацию о NDI иностранному агенту.

С 6 июня по 1 июля 2022 года Далке работал в Агентстве национальной безопасности (АНБ), где занимал должность проектировщика безопасности информационных систем. Он признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. Этот человек был тайным сотрудником ФБР. Все три документа, из которых были взяты выдержки, содержат NDI, относятся к категории «Совершенно секретная/конфиденциальная разделенная информация» (SCI) и были получены Далке во время его работы в Агентстве.

Примерно 26 августа 2022 года Далке запросил 85 000 долларов в обмен на всю имеющуюся у него информацию. Он заявил, что эта информация будет иметь ценность для России, и сказал секретному сотруднику ФБР, что поделится дополнительной информацией в будущем, как только вернется в Вашингтон, округ Колумбия.

Впоследствии Далке организовал передачу дополнительной секретной информации, имевшейся в его распоряжении, предполагаемому российскому агенту на станции Юнион в центре Денвера. Используя портативный компьютер и инструкции, предоставленные секретным сотрудником ФБР, Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат совершенно секретную NDI. Другой файл представлял собой письмо, которое начиналось с написанного по-русски «Друзья мои!» в нем, и, в частности, говорилось: «Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию… Я с нетерпением жду нашей дружбы и общей выгоды. Пожалуйста, дайте мне знать, есть ли нужные документы, и я попробую, когда вернусь в свой главный офис».

ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 года, сразу после того, как он передал файлы.

В рамках своего соглашения о признании вины Далке признал, что он умышленно передавал файлы секретному сотруднику ФБР с намерением и основанием полагать, что информация будет использована во вред Соединенным Штатам и в интересах России.

“Этот обвиняемый, присягнувший защищать нашу страну, полагал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту, тогда как на самом деле он выдал себя ФБР», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Этот приговор демонстрирует, что те, кто пытается предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления. Я благодарен полевым отделениям ФБР в Денвере и Вашингтоне за их исключительную работу по этому делу».