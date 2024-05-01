Также под запрет попали ряд крупных российских импортеров хлопковой целлюлозы и ее побочного продукта нитроцеллюлозы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство финансов США обновило списки граждан и компаний, на которых распространяются американские санкции. В их число вошли около 300 российских граждан и компаний. Более ста из них напрямую связаны с военно-промышленным комплексом России.



Под санкции попали расположенный в Зеленограде завод электроники «Протон», Центральное конструкторское бюро приборостроения, которое разрабатывает тренажеры и военную технику для Министерства обороны России, объединение «Наукасофт» и конструкторское бюро «ОКО», которые специализируются на разработке летательных аппаратов, и многие другие. Под санкциями оказалась и российская авиакомпания-лоукостер «Победа».



Также под запрет попали ряд крупных российских импортеров хлопковой целлюлозы и ее побочного продукта нитроцеллюлозы. Нитроцеллюлоза легко воспламеняется и используется во взрывчатых веществах – порохе, ракетном топливе и т.п. Помимо российских поставщиков, под санкциями оказались две компании, расположенные в КНР. Три российские компании и два физических лица оказались под санкциями в связи с закупками для программ РФ по созданию химического и биологического оружия. В списке также внесли две российские газовые компании – «Нефтегазстрой» и Акционерное общество «ВНИПИгаздобыча».



В новый санкционный лист попали компании и люди в третьих странах, которые помогают России обходить уже введенные санкции и приобретать за рубежом ресурсы для производства оружия. В их число вошли почти 60 компаний в Азербайджане, Китае, ОАЭ, Бельгии, Турции и других странах.