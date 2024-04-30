Россиянин из Сакраменто приговорен к 12 годам за попытку финансирования иностранной террористической организации.

В понедельник, 29 апреля, 37-летний Мурат Курашев, гражданин России, проживавший в Сакраменто, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за попытку оказать материальную поддержку установленной иностранной террористической организации, сообщает Департамент юстиции.

Расследование велось ФБР, обвинение в деле вели помощник прокурора США Хейко П. Коппола и судебный прокурор Дмитрий Славин из отдела по борьбе с терроризмом Департамента юстиции.

Согласно судебным документам, Курашев пытался оказать финансовую поддержку организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая признана иностранной террористической организацией, занимающейся терроризмом в Сирии.

В период с июля 2020 года по февраль 2021 года Курашев воспользовался услугами денежных переводов, чтобы отправить около $13 000 двум курьерам в рамках сбора средств ХТШ. В записях, полученных от сервисов денежных переводов, зафиксированы многочисленные транзакции от Курашева курьерам в Турции. Кадры видео-наблюдения со стороны бизнесов по переводу денег запечатлели Курашева во время некоторых транзакций.

Обсуждения в социальных сетях и зашифрованных мобильных сообщениях между Курашевым и сборщиком средств четко свидетельствуют, что Курашев был полностью осведомлен о насильственной экстремистской идеологии сборщика средств, а также об его участии и работе от имени ХТШ. Курашев говорил, что хотел бы присоединиться к борьбе в Сирии в качестве моджахеда, и сожалеет, что может оказать только финансовую поддержку. Однако Курашев и сборщик средств считали, что предоставление денег в поддержку боевиков ХТШ равносильно участию в жестоком джихаде.

Согласно судебным документам, Курашев следил за присутствием сборщиков средств в Интернете и в различных аккаунтах в социальных сетях, которые включали вымогательство денег на покупку военной техники, обуви, одежды, огнестрельного оружия и, в одном случае, мотоцикла. Криминалистический анализ учетной записи Курашева в Apple iCloud показал, что она изобилует насильственным экстремистским контентом, включая видео с участием боевиков ХТШ.

“Этот приговор возлагает на Курашева ответственность за попытку оказать материальную поддержку террористической организации,” — заявил прокурор США Талберт. “Попытки Курашева оказать эту материальную поддержку не были единичными. Они происходили в течение значительного периода времени, и его намерения в отношении этих финансовых переводов были ясны.”