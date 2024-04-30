Губернатор Калифорнии объявил май 2024 г. Месяцем наследия американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сегодня опубликовал прокламацию, объявляющую май 2024 года Месяцем наследия американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.

В тексте прокламации, подписанной в последний день апреля, говорится, что в Калифорнии проживает более чем 6 миллионами калифорнийцев азиатского или тихоокеанского происхождения (AAPI), поэтому “Калифорния является домом для динамичных сообществ AAPI, которые являются неоценимой частью нашего штата и нации.”

В мае 2024 года, во время Месяца наследия AAPI Калифорния будет отмечать “невероятно разнообразное наследие и все способы, которыми калифорнийцы AAPI обогащают и укрепляют наше общество”.

В прокламации Губернатор выражает благодарность AAPI за важную роль в истории штата, за вклад, “который поколения AAPI из разных слоев общества внесли в качестве педагогов, военнослужащих, предпринимателей, художников, спортсменов, строителей сообществ и активистов, а также лидеров, формирующих все аспекты нашего общества, культуры и повседневной жизни”.

Отдельно отмечается, что “на протяжении всей нашей истории сообщества AAPI подвергались насилию, лишению избирательных прав, усилиям по ограничению иммиграции и другой ксенофобской политике на федеральном, государственном и местном уровне. Отголоски этой темной истории сегодня очевидны в позорных антиазиатских актах ненависти, наблюдаемых по всей стране. Крайне важно противостоять расизму в прошлом и настоящем и бороться за безопасность и участие наших друзей и соседей из AAPI.”

В ходе Месяца наследия американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана Калифорния отдает дань уважения незаменимому наследию наших сообществ AAPI, их невероятной силе и устойчивости, а также их важной роли в продвижении нашего штата и нации вперед.

Губернатор призвал в прокламации встать “на защиту всех членов нашей калифорнийской семьи и будем работать вместе, чтобы достичь обещания сделать Калифорнию для всех”.

Ранее отмечался богатый вклад арабского наследия в штате Калифорния.