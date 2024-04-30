27 апреля Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал прокламацию, объявляющую апрель 2024 года «Месяцем арабско-американского наследия».

Согласно тексту прокламации, “Калифорния присоединяется к нации, отмечая Месяц арабско-американского наследия и подчеркивая глубокий и широкомасштабный вклад американцев арабского происхождения во все аспекты жизни нашего общества”.

В прокламации Губернатор Ньюсом называет Калифорнию “домом для большего количества иммигрантов, чем любой другой штат” и подчеркивает, что “разнообразие – это наш самый большой актив”.

В Калифорнии проживает “самое большое арабское американское население в стране, с процветающими общинами в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Районе залива и других частях штата, которые ведут свое наследие через Ближний Восток и Северную Африку”.

В прокламации отмечается роль общин американцев арабского происхождения в обогащении разнообразия штата и подчеркивается их вклад: “Независимо от того, называли ли они Америку своим домом на протяжении многих поколений или прибыли сюда совсем недавно, американцы арабского происхождения обогатили общины по всей стране и оказали неизгладимое влияние. Мы гордимся и благодарны за неизмеримый вклад, который американцы арабского происхождения внесли в литературу, науку, медицину, бизнес и предпринимательство, искусство и развлечения, образование, правительство и занимают руководящие должности на всех уровнях.”

Одновременно признается существующая “широко распространенная дискриминация и ксенофобия, с которой сталкивается арабо-американское сообщество – многие страдают молча и боятся высказаться. Это неприемлемо, и наш штат возглавляет задачу по защите тех, кто подвергается нападкам, за то, кем они являются, как они выглядят и во что они верят.

Эта неотложная работа продолжается с партнерами по всему штату, включая усилия по усилению безопасности в местах отправления культа и культурных центрах, обеспечению доступности общественных услуг для поддержки жертв ненависти и борьбы с нетерпимостью, предоставлению возможностей анонимного сообщения для жертв и свидетелей актов ненависти. и другие ресурсы для повышения безопасности и инклюзивности всех калифорнийцев.”

“Во время Месяца арабо-американского наследия мы чтим прошлое, настоящее и будущее этого сообщества в нашей истории Калифорнии и вновь посвящаем себя обеспечению безопасности и принадлежности американцев арабского происхождения по всему нашему штату,” – говорится в прокламации.