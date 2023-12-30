Европейский Союз опасается потери замороженных активов РФ из-за действий США.

Евросоюз не уверен, что Соединённые Штаты Америки законно конфисковали замороженные активы Российской Федерации из-за страха руководителей европейских государств лишиться денежных средств, отметила российский политолог Наталья Елисеева.

В минувший четверг стало известно, что ряд государств, входящих в Европейский Союз, стал сомневаться, что Америка легально решила конфисковать замороженные активы России на сумму в триста миллиардов долларов. Сильнее всего сложившейся ситуацией обеспокоены Италия, Франция и Германия.

В Париже и Лондоне заметили, что конфискованной суммы всё равно не хватит, чтобы помочь Киеву восстановить страну. При этом сами деньги, по их мнению, не должны действовать в ущерб финансовой поддержке в наступающем году.

Елисеева подметила, что такие заявления появляются лишь из-за того, что деньги пройдут мимо Европы. В самом начале представители ЕС планировали конфисковать активы для себя, чтобы потом самостоятельно переправить их Украине. Когда в эту ситуацию вмешались Штаты, появилось недовольство.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что США могут передать замороженные российские активы Украине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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