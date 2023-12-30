Ирония судьбы, или С лёгким паром! – калифорнийская версия

Согласно уголовному делу Окружного суда по Центральной Калифорнии 6 ноября 2023 года в отношении Сергея Владимировича Очигавы поступила жалоба от сотрудницы ФБР Кэролайн Уоллинг, в ней она настаивала на аресте Очигавы, который воспользовался воздушными перевозками без соответствующего документа. Уоллинг была назначена в качестве проверяющей инцидент с безбилетным пассажиром, прибывшего рейсом из Копенгагена в международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Сотрудники международной гавани выяснили, что Владимира Очигавы не было в списках прибывших на территорию США рейсом Скандинавских авиалиний. Представитель ФБР пообщалась с экипажем прилетевшего рейса, который рассказал подробности перелета из столицы Дании.

Бортпроводники были возмущены поведением Очигавы, который на всём протяжении трансатлантического перелета менял кресла на борту самолета и пытался съесть шоколад из питания, предназначенного для экипажа рейса. Представители авиакомпании поделились тем, что странный пассажир при входе в самолет не показал свой посадочный талон, что не является нарушением, но расположился в кресле 36D, где не значился кто-либо из авиапассажиров. По свидетельствам Очигава пытался завести разговор с некоторыми из путешественников на рейсе, но пассажиры игнорировали диалог с ним.

При этом, по прилету в Лос-Анджелес, пассажир сообщил службе, проверяющей документы, что он сидел совершенно в другом кресле – 48G. После чего сотрудники безопасности осмотрели багаж безбилетного путешественника и обнаружили некоторые документы, которые они сверили с данными всех пассажиров прилетевшего рейса. У Очигавы, по всей вероятности, был обнаружен российский паспорт и другие удостоверения личности, подтверждающие разрешение на проживание в Израиле.

Сотрудница ФБР заявляет, что служба безопасности международного аэропорта Лос-Анджелеса имеет первый подобный опыт, когда пассажир отсутствует декларации авиаперевозчика.

После всех проверок сотрудники безопасности аэровокзала пригласили путешественника в комнату для допросов, в которой он смог лучше объясниться перед американскими пограничниками через русскоязычного переводчика.

Очигава заявил, что он является доктором экономических наук и работал в России в качестве экономиста. Он сетовал на усталость и то, что последний раз он спал три дня назад и не знает, как он попал на рейс в Калифорнию. Россиянин согласился с тем, что он, скорее всего, имел билет в США, но не помнит, как он мог его приобрести. Также он не помнит, как ему удалось пройти контроль на вылет в аэропорту Копенгагена без американской визы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship