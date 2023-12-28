США могут передать замороженные российские активы Украине

Чиновники из США совместно с лидерами стран “Большой семерки” (G7) уже несколько недель обсуждают возможность передачи российских замороженных активов на поддержку Украины, об этом первым сообщила The New York Times со ссылкой на европейских и американских чиновников. Вдохновителем переговоров является действующий президент Джо Байден, который выступил с подобной инициативой в связи с продолжающейся войной.

Речь идет о 300 миллиардов долларов, которые наполовину состоят из золотовалютных резервов. Эту стратегию США планируют утвердить до 24 февраля 2024 года – второй годовщины полномасштабного вторжения.

Российские активы были заморожены практически сразу же, как только Путин начал полномасштабные военные действия в отношении соседнего государства.

В конгрессе США растет поддержка данной инициативы. Однако есть ряд спорных моментов, одним из которых является способ передачи замороженных средств, т.е. передать активы Украине напрямую либо использовать их в интересах украинской стороны иным способом.

Еще один спорный аспект – целевое использование этих средств, т.е. направить замороженные активы на военные нужды или только на восстановление экономики Украины.

В целом, некоторые эксперты делают положительные заключения касательно обсуждаемой инициативы по решению дальнейшей судьбы богатств граждан России. Они связывают подобные меры с необходимостью остановить агрессора и дать возможность Украине нарастить экономику и восстановить страну.

Однако, есть и скептики: некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что данное решение может привести к непредсказуемым юридическим и экономическим последствиям. Свои опасения они основывают на потенциальном отказе государств хранить свои средства в Федеральной резервной системе или в американской валюте.

Сторонники идеи президента Байдена требуют быть жестче по отношению к России и перестать вести консультации с Европой относительно тех денег, которые хранятся именно на территории Штатов.

Также есть опасение, что после одобрения предложенной инициативы российские управленцы могут бороться за свои активы, подавая апелляции, и продолжая судебные разбирательства, отстаивая свои прав, что рискует превратиться в долгосрочную схватку между разными государствами, а это, в свою очередь, затянет процесс помощи Украине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship