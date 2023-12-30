The New York Times судится с OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

В своем иске, поданном в среду, газета утверждает, что миллионы ее статей были использованы незаконным образом для обучения ChatGPT и других сервисов, что дало им возможность конкурировать с изданием. The New York Times также отмечает, что незаконное использование OpenAI и Microsoft результатов работы журналистов ставит под угрозу способность издания предоставлять эту услугу.

Иск газеты был подан в федеральный суд Манхэттена и фактически является закономерным результатом срыва переговоров между газетой и двумя компаниями, которые начались в апреле.

Ранее журналисты, блогеры, сценаристы и писатели уже жаловались и выражали беспокойство, что AI будет учиться на их материалах и создавать конкурентоспособных чат-ботов и другие источники информации без должной оплаты. Однако это первый случай, когда крупный и известный издатель подает в суд.

The Times утверждает, что OpenAI и Microsoft угрожают ее средствам к существованию, воруя работы ее журналистов на миллиарды долларов, в некоторых случаях дословно выдавая тексты Times людям, которые ищут ответы через ChatGPT.

Также в иске отмечается, что результаты работы чат-ботов с искусственным интеллектом отвлекают интернет-трафик от газеты и других правообладателей, снижая вероятность того, что пользователи посетят первоначальный источник информации.

Представитель OpenAI, создателя ChaGPT, Линдси Хелд заявила, что ее компания уважает права создателей и владельцев контента и стремится к сотрудничеству с ними, включая вопросы дохода.