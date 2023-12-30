Чего нам ждать от новых калифорнийских законов, вступающих в силу в 2024 году?

Законодатели Калифорнии плодотворно трудились весь 2023 год: в текущем году Законодательное собрание штата приняло 1046 законопроектов, губернатор Гэвин Ньюсом подписал 890 из них; некоторые законы вступят в силу совсем скоро – с 1 января, другие – в середине года или позже. “Славянский Сакраменто” уже писал о новых законах, которые коснутся защиты арендаторов и способа общения полицейских при несоблюдении водителями правил дорожного движения. Давайте рассмотрим поподробнее, что еще интересного нас ждет в новом году.

Врачи и фармацевты, находящиеся в Калифорнии, которые рассылают таблетки для прерывания беременности пациентам в штатах, где запрещены аборты, будут защищены от судебного преследования или штрафов. Закон также запрещает задерживать калифорнийских врачей и доставлять их в другой штат для предания суду.

Люди, которые зарабатывают более $153 000 в год будут платить налог в размере 1,1% от этой заработной платы. Раньше этот налог применялся только к заработной плате ниже определенной суммы, которая составляла $153 000 в 2023 году. Этот налог идет на оплату краткосрочной инвалидности, в рамках которой людям, которые не могут работать из-за не связанного с работой заболевания, травмы или беременности, выплачиваются деньги.

С нового года работники предприятий быстрого питания получат повышение минимальной заработной платы до $20/час, это случится с 1 апреля; работников здравоохранения тоже ждет повышение зарплат, но с 1 июня.

Компании могут не наказывать работников за непрохождение тестов на наркотики, исключение составляют строительные специальности и компании, которые должны проводить тесты на наркотики в рамках федеральных контрактов. Иными словами – если вы расслабились и покурили марихуану дома, работодатель не может вас уволить, узнав об этом.

Оплачиваемый больничный продлевается с 3 до 5 дней, которые калифорнийский работники получат, проработав 200 дней.

Если вы решите оформить опеку над ребенком, то вы должны будете продемонстрировать свою способность удовлетворить потребности детей в здоровье и безопасности независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Расширено определение символов ненависти, к которым относятся любые символы или знаки с намерением терроризировать другого человека. В законопроекте также говорится о необходимости борьбы с преступлениями на почве ненависти с использованием символов против определенных групп меньшинств.

Вступит в силу закон, ужесточающий штрафы для торговцев, владеющих более чем 1 килограммом (2,2 фунта) фентанила. Губернатор Ньюсом подписал законопроекты, требующие, чтобы на стадионах и в парках развлечений были запасы лекарств для лечения передозировки, а в общественных колледжах и кампусах Калифорнийского государственного университета — наличие тест-полосок для определения фентанила.

Ужесточается наказание для арестованных и осужденных по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации с целью получения денежной выгоды.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com