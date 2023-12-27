История русского форта у берегов Калифорнии 

Русская крепость Форт Росс в округе Сонома — это исторический парк Золотого штата, Национальный исторический памятник США, который находится на побережье Северной Калифорнии, примерно в 80 км от Сан-Франциско. Он является свидетельством периода русской колонизации в 1812-1842 гг. и представляет собой уникальный культурный объект.

Исторический парк с единственным сохранившимся до наших дней оригинальным строением — домом последнего русского коменданта Ротчева — объявлен объектом исторической ценности национального значения. Остальные строения являются реконструкцией, тем не менее форт является единственной деревянной крепостью Российской Империи XIX века, дошедшей до нас

В 1812 году русские колонисты прибыли на побережье Калифорнии с целью развития торговых связей и продвижение влияние Российской империи. Важно понимать, что в начале 19 века эта территория не считалась американской в современном понимании. На нее предъявляли права испанцы, однако территории практически не были ими колонизированы и непосредственными хозяевами выступали индейцы племени кашайа-помо, которые, по некоторым данным, разрешили русским использовать землю для создания крепости за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги, несколько ниток бус.

Форт-Росс был самой южной русской колонией в Северной Америке и создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы Русско-американская компания (российский аналог Ост-индской компании) также уделяла внимание развитию в Россе торговли пушниной, однако основой его экономики стало сельское хозяйство и мелкая промышленность.

Объект был возведен в строгом русском стиле. Он состоял из нескольких деревянных построек, окруженных земляными валами и бревенчатым забором, сделанным из секвойи. Колонисты возвели командирский дом, склады и часовню, церковь и даже мельницу.

В течение русско-американского периода существования Форт-Росса, русские активно взаимодействовали с местными племенами индейцев, чей труд использовался в поселении и оплачивался.

За время своего существования под эгидой Российско-Американской компании с 1812 по 1841 год Форт-Росс был процветающим поселением. Эта коммерческая компания, учрежденная царским правительством России, контролировала все российские исследования, торговлю и поселения в северной части Тихого океана. Российские ученые были одними из первых, кто зафиксировал культурную и естественную историю Калифорнии.

Форт Росс был успешно функционирующим мультикультурным поселением около тридцати лет. Среди жителей были русские, коренные жители Аляски, местные коренные жители и лица смешанного русского и коренного происхождения.

В 1841 году форт был продан известному в Калифорнии исследователю Джону Саттеру, который поставлял пшеницу на Аляску в счет платы. Так русская колония-поселение завершила свое существование.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship