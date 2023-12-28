По словам собеседников издания, эти изменения направлены на усиление позиций Киева, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Украиной переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на нескольких неназванных американских и европейских чиновников.

По их словам, эти изменения направлены на усиление позиций Киева и формирование «сильной руки» в случае переговоров с Москвой.

Как отмечает Politico, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинскими властями вариант занятия более глубоких оборонительных позиций, который включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Беларусью.

Ранее о том, что в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить», писала The New York Times.

Как поясняют собеседники Politico, смена стратегии связана с предстоящими в США президентскими выборами. Затянувшийся конфликт без ощутимой победы может затруднить кампанию по переизбранию Джо Байдена и сыграть на руку Дональду Трампу.