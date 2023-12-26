Русский Холм в Сан-Франциско: особенности и история

Рашен-Хилл или Русский Холм является одной из визитных карточек знаменитого калифорнийского города Сан-Франциско. Это не только культурное наследие русского народа в Америке, но и место с богатой историей.

Название “Русский Холм” говорит само за себя — это исторически сложившееся сочетание русских и американских традиций, которые привлекает множество туристов и местных жителей.

Название восходит ко временам Золотой лихорадки, когда на вершине холма находилось небольшое русское кладбище, впоследствии перенесённое. Предполагается, что похороненные на нём люди были моряками и предпринимателями из Форт-Росса, находящегося на севере от Сан-Франциско. В первой половине XX века район был населен эмигрантами из Российской империи. Многочисленные волнения и политические изменения в России того времени побудили многих выходцев из царской России искать новую жизнь в Соединенных Штатах, и Сан-Франциско стал закономерным итогом на их пути.

Основными достопримечательностями района являются Ломбард-стрит – самая извилистая улица мира. Русский Холм также славится своими многообразными магазинами и художественными галереями, где можно найти изысканные произведения искусства и оригинальные подарки.

В настоящее время значительного присутствия русских на холме не наблюдается: русскоязычная община Сан-Франциско концентрируется в основном в районе Ричмонд.

Здесь находится и православный храм – Собор Воскресения Христова, купола и изящные украшения которого являются точной копией церкви в русском городе Ярославль. С пятью золочеными куполами, расположенными на фоне фирменных туманов Сан-Франциско, храм стал одним из самых узнаваемых архитектурных символов города.

Ряд магазинов, ресторанов с настоящей русской кухней, расположенные в Ричмонде также придают Сан-Франциско неповторимость. Варенье, водка, пельмени и самовар превратились в основные символы района.

Еще одной особенностью Русского Холма является его красивая природа и парки. Жители района и туристы могут наслаждаться прогулками по самому большому парку города – Голден Гейт Парку, откуда открывается потрясающий вид на океан и на всемирно известный мост Золотые Ворота.

Одним из главных событий русской общины Сан-Франциско является ежегодный Русский фестиваль, который проводился до начала войны в Украине волонтерами Russian Center of San Francisco. Местные жители и гости собираются, чтобы насладиться народными песнями, танцами, музыкой, поэзией и традиционной русской кухней. Фестиваль представляет собой замечательную возможность познакомиться с культурой русского народа, открыть для себя новые традиции и поделиться радостью и гостеприимством, и приветствует всех желающих.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship