Министерство обороны России заявляет о сотнях погибших американцев с начала полномасштабной войны в Украине.

Минобороны РФ заявило о 466 погибших граждан США, отважившихся поддержать территориальную целостность Украины. При этом остается неясным, откуда силовики агрессора берут такие данные.

Действительно, в середине декабря 2023 года издание “Task & Purpose” опубликовывало статью с информацией погибших американцах. В материалах, в которых СМИ ссылалось на неизвестные российские источники, говорилось о 46 подданных Америки, воевавших на стороне Украины. В свою очередь Госдепартамент время от времени подтверждал заявления и публикации различных СМИ об отдельных смертях своих граждан.

Подобные новости работают на руку российской пропаганде, которая выступает в качестве лживого арбитра на площадке одурманивания населения России за бюджетные деньги – именно федеральные государственные газеты и телеканалы навязывают российскому населению, что отправляясь на войну в Украину они сражаются с Западом, в частности с Америкой.

На войну действительно отправляются жители США, но они это делают добровольно по велению совести. Украинские власти неоднократно подтверждали, что после полномасштабного вторжения РФ, в страну прибыль немало иностранцев. Некоторые из них действительно воюют спина к спине с украинскими солдатами. Однако не всегда иностранцы приезжают в Украину в качестве военных: часть из них помогает в тылу, выполняя различную волонтерскую работу, в том числе восстанавливая, где возможно, разрушенную инфраструктуру, что является стандартной практикой.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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