В этом году два титулованных фехтовальщика из российской олимпийской сборной — шпажисты Сергей Бида и его жена Виолетта — переехали в Соединенные Штаты Америки, и теперь на родине их разыскивает Министерство внутренних дел Российской Федерации, однако не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса ведомство объявило их в розыск.

Несколько лет назад Сергей Бида смог получить серебряную медаль на Олимпиаде, проходившей в Токио в 2020 году. Его супруга Виолетта, до замужества Храпина, является призером чемпионатов мира и Европы в 2019 году. В первой половине 2023 года они переехали в США, сейчас проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они являются атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

До своего поспешного отъезда из России шпажисты формально были связаны со структурами МВД: Виолетта Бида состояла в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) и являлась действующей военнослужащей Министерства обороны. А её супруг Сергей являлся прапорщиком Росгвардии и числился в «Динамо».

К слову, летом 2023 года стало известно, что Бида с другими спортсменами — Олегом Кнышем и Константином Лохановым — получили официальное разрешение и приняли участия в чемпионате Соединённых Штатов Америки без согласия российской стороны. До этих соревнований допускали не всех: спортсмены обязательно должны были подтвердить, что отрицательно относятся к войне в Украине и никоим образом ее не поддерживают.

Летом Федерация фехтования РФ сделала официальное заявление об увольнении старшего тренера по шпаге Александра Глазунова в связи с отъездом его спортсменов в Штаты.