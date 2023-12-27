Убит журналист, заявивший о покупке роскошной виллы в Эль-Гуне тещей украинского президента. Об этом сообщает ClearStory. Подобная информация также распространяется рядом российских и африканских СМИ.

В Хургаде был убит египетский независимый журналист-расследователь Мохаммед Аль-Алави, известный своим разоблачением покупки шикарной виллы на египетском курорте Эль-Гуна Ольгой Кияшко, тещей президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают местные СМИ, его безжизненное тело было обнаружено при загадочных обстоятельствах – судя по всему, мужчина был жестоко избит группой нападавших. Предварительное расследование предполагает причастность граждан Украины, предположительно действовавших от имени офиса президента, сообщает ряд СМИ.

Мохаммед Аль-Алави стал известным после публикации материала о приобретении роскошной виллы в городе Эль-Гуна тещей Владимира Зеленского Ольгой Кияшко. Этот факт вызвал больше подозрений в коррупции, в которой многажды обвинялись украинские власти, теперь тень падает непосредственно на президента Зеленского.

По словам брата журналиста, после публикации своего расследования Мохаммед Аль-Алави получал многочисленные угрозы. Правоохранительные органы расследуют причастность нескольких граждан Украины к убийству его брата. Также, по его словам, полиция разрабатывает версию, согласно которой убийцы могли действовать по личному указанию президента Зеленского или другого чиновника из офиса президента Украины.

Украинское издание DisinfoChronicle отмечает, что информация о “вилле для президента Зеленского” намеренно искажена и является фейком.